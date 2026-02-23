search
ΚΟΣΜΟΣ

23.02.2026 18:42

Πούτιν: Ύψιστη προτεραιότητα η ανάπτυξη πυρηνικών δυνάμεων

23.02.2026 18:42
putin 55- new

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα», μετά τη λήξη της ισχύος της τελευταίας συνθήκης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, ενώ δεσμεύτηκε πως θα εξακολουθήσει να «ενισχύει» τα στρατεύματα της Μόσχας που πολεμούν στην Ουκρανία.

«Η ανάπτυξη της πυρηνικής τριάδας, η οποία εγγυάται την ασφάλεια της Ρωσίας και διασφαλίζει αποτελεσματικά την στρατηγική αποτροπή και την ισορροπία δυνάμεων παγκοσμίως, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», δήλωσε ο Πούτιν σε μήνυμα που απηύθυνε προς τα μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων για την Ημέρα του Υπερασπιστή της Πατρίδας.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου δεσμεύτηκε επίσης πως θα συνεχίσει τις προσπάθειες με στόχο την «ενίσχυση του στρατού και του ναυτικού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκομίσαμε στη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Ο όρος «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» χρησιμοποιείται από τις ρωσικές αρχές για να περιγράψουν την εισβολή στην Ουκρανία.

«Θα εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την ποιότητα και τις δυνατότητες όλων των υπόλοιπων κλάδων και υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων, να βελτιώνουμε την ετοιμότητα και την κινητικότητά τους, καθώς και την ικανότητά τους να επιχειρούν σε οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και στις πιο δυσμενείς», συμπλήρωσε ο ρώσος πρόεδρος.

Την Τρίτη συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ, οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον πλανήτη, δεν δεσμεύονται πλέον από συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών μετά τη λήξη της ισχύος της New START στις αρχές Φεβρουαρίου.

Παρά την εκπνοή αυτής της συμφωνίας, η Μόσχα έχει υποσχεθεί πως θα διατηρήσει μια «υπεύθυνη» προσέγγιση και θα εξακολουθήσει να τηρεί τα όρια που προβλέπονταν για το οπλοστάσιό της.

