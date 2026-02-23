Αναστάτωση σε αγώνες demolish derby στην Οκλαχόμα: Αυτοκίνητο παρέσυρε θεατές (Video)

Aναστάτωση επικράτησε σε αγώνες demolish derby στην Τάλσα της Οκλαχόμα.

Ένας από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα πέρασε τα προστατευτικά κιγκλίδωμα και παρέσυρε αρκετούς θεατές. Οι διοργανωτές διέκοψαν τον αγώνα αμέσως. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς σοβαρά.

Several spectators were hurt in a crash at a demolition derby in Tulsa, Oklahoma, when of the cars broke through a safety barrier and went into the crowd. Police said there were no serious injuries, but the event was shut down after the incident. https://t.co/kHsY4PUCnY pic.twitter.com/x6hu9dHRnr — ABC News (@ABC) February 23, 2026

Στους αγώνες demolish derby συμμετέχουν συνήθως 5 οδηγοί, που επιχειρούν να καταστρέψουν το αυτοκίνητο ο ένας του άλλου. Ο τελευταίος που θα μείνει στην πίστα με λειτουργικό αμάξι κερδίζει.

