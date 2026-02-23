Αναστάτωση σε αγώνες demolish derby στην Οκλαχόμα: Αυτοκίνητο παρέσυρε θεατές (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Aναστάτωση επικράτησε σε αγώνες demolish derby στην Τάλσα της Οκλαχόμα.
Ένας από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα πέρασε τα προστατευτικά κιγκλίδωμα και παρέσυρε αρκετούς θεατές. Οι διοργανωτές διέκοψαν τον αγώνα αμέσως. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς σοβαρά.
Στους αγώνες demolish derby συμμετέχουν συνήθως 5 οδηγοί, που επιχειρούν να καταστρέψουν το αυτοκίνητο ο ένας του άλλου. Ο τελευταίος που θα μείνει στην πίστα με λειτουργικό αμάξι κερδίζει.
