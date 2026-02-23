Ρομπ Γέτεν: Ποιος είναι ο νεότερος και ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Ο Ρομπ Γέτεν ανέλαβε και επισήμως την πρωθυπουργία της Ολλανδίας τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος, αλλά και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της χώρας. Σε ηλικία 38 ετών, βρέθηκε στην κορυφή της εκτελεστικής εξουσίας μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης μειοψηφίας που συγκρότησε.

Η νέα κυβερνητική συμμαχία έχει κεντροδεξιό προσανατολισμό και βασίζεται στη συνεργασία του D66 με το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD), και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDA). Ωστόσο, ως κυβέρνηση μειοψηφίας, δεν διαθέτει την άνεση σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σημαντική πρωτοβουλία — από την αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 19 δισ. ευρώ, μέχρι παρεμβάσεις στην υγεία και στα κοινωνικά επιδόματα — θα πρέπει να εξασφαλίζει στήριξη μέσα από διαπραγματεύσεις και ξεχωριστές ψηφοφορίες και στα δύο σώματα του ολλανδικού κοινοβουλίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη μεταναστευτική πολιτική. Η συμφωνία του συνασπισμού προβλέπει αυστηροποίηση του πλαισίου για το άσυλο, με στόχο τη μείωση των αφίξεων και την προώθηση της υποβολής αιτήσεων εκτός Ευρώπης. Το μεταναστευτικό παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα στην ολλανδική πολιτική σκηνή, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση των δύο προηγούμενων κυβερνήσεων συνασπισμού.

Σε επίπεδο κατανομής χαρτοφυλακίων, το D66 αναλαμβάνει επτά υπουργεία, το VVD έξι και το CDA πέντε, ενώ κάθε κόμμα ορίζει και από τρεις υφυπουργούς στο νέο σχήμα. Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε στο παλάτι Huis ten Bosch, στη Χάγη, παρουσία του βασιλιά Γουλιέλμου-Αλέξανδρου.

Λίγο πριν από την τελετή, ο Γέτεν απευθύνθηκε στους πολίτες μέσω ανάρτησης, γράφοντας: «Είμαι περήφανος που το κάνουμε αυτό μαζί. Σε μια νέα φάση, με μεγάλη ευθύνη και, πάνω απ’ όλα, με μια κοινή υπόσχεση να εργαστούμε για όλους στην Ολλανδία. Όχι μένοντας σε ό,τι δεν πάει καλά, αλλά χτίζοντας πάνω σε ό,τι μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό απαιτεί θάρρος και συνεργασία».

Η διαδρομή μέχρι την πρωθυπουργία

Γεννημένος και μεγαλωμένος σε μικρή πόλη της Βόρειας Βραβάντης, ο Ρομπ Γέτεν έδειξε από νωρίς ενδιαφέρον για τα κοινά. Εντάχθηκε σε νεαρή ηλικία στο D66, ένα κεντρώο, προοδευτικό και κοινωνικά φιλελεύθερο κόμμα, και σταδιακά ανέβηκε τα κομματικά «σκαλιά».

Πριν από την είσοδό του στην εθνική πολιτική σκηνή εργάστηκε στον ολλανδικό σιδηροδρομικό οργανισμό ProRail. Το 2017 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής, ενώ αργότερα ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Κλίματος στην κυβέρνηση του Μαρκ Ρούτε, θέτοντας ως βασικό στόχο την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Η πορεία του δεν υπήρξε χωρίς δυσκολίες. Το 2023 οδήγησε το D66 σε απογοητευτικό εκλογικό αποτέλεσμα και στο παρελθόν είχε δεχθεί επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαζόταν δημόσια. Παρά τις αναταράξεις, κατόρθωσε να ανασυντάξει το κόμμα του και να το επαναφέρει σε πρωταγωνιστικό ρόλο, προβάλλοντας ένα αισιόδοξο αφήγημα με το σύνθημα «Het kan wel» («Γίνεται»), εμπνευσμένο από το «Yes, we can» του Μπαράκ Ομπάμα.

Παρότι αποτελεί τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο πρωθυπουργό της Ολλανδίας, ο Γέτεν δεν έχει αναγάγει την προσωπική του ζωή σε βασικό στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας. Έχει, ωστόσο, τοποθετηθεί δημόσια κατά της ομοφοβίας.

Είναι αρραβωνιασμένος με τον Αργεντινό παίκτη χόκεϊ Νικολάς Κίναν, με τους δύο τους να σχεδιάζουν να παντρευτούν μέσα στον επόμενο χρόνο.

