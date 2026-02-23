search
23.02.2026 19:16

Συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ

23.02.2026 19:16
Peter Mandelson

Ο πρώην Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη από την αστυνομία του Λονδίνου ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Ο 72χρονος Μάντελσον απολύθηκε από την πιο αναγνωρισμένη θέση στη διπλωματική υπηρεσία της Βρετανίας τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να γίνεται σαφές το βάθος της φιλίας του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Η αστυνομία ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ποινική έρευνα σε βάρος του Μάντελσον, αφότου η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ γνωστοποίησε επικοινωνίες μεταξύ του πρώην πρέσβη και του Επστάιν.

«Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο άνδρα ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου σε ανακοίνωσή της σχετικά με έρευνα σε βάρος ενός πρώην υπουργού της κυβέρνησης.

