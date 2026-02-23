Συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ

Ο πρώην Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη από την αστυνομία του Λονδίνου ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Ο 72χρονος Μάντελσον απολύθηκε από την πιο αναγνωρισμένη θέση στη διπλωματική υπηρεσία της Βρετανίας τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να γίνεται σαφές το βάθος της φιλίας του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Mandelson arrested



Former UK Ambassador to the United States Arrested Over Alleged #Epstein Links



According to Sky News, police have arrested 72-year-old Peter #Mandelson, the former British ambassador to the United States, on suspicion of misconduct in public office.… pic.twitter.com/nhWt1hSB0P — Russian Market (@runews) February 23, 2026

Η αστυνομία ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ποινική έρευνα σε βάρος του Μάντελσον, αφότου η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ γνωστοποίησε επικοινωνίες μεταξύ του πρώην πρέσβη και του Επστάιν.

«Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο άνδρα ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου σε ανακοίνωσή της σχετικά με έρευνα σε βάρος ενός πρώην υπουργού της κυβέρνησης.

