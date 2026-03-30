ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:44
30.03.2026 10:43

Βόρεια Κορέα: Στρατιώτες σπάνε τσιμέντα με το κεφάλι μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν (Video)

Σε μια ακραία επίδειξη δύναμης και αντοχής, οι ειδικές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας επιστράτευσαν τούβλα, τσιμέντα, ακόμα και τσεκούρια, προκειμένου να εντυπωσιάσουν τον ηγέτη τους. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, εμφανώς ευδιάθετος, παρακολούθησε τα γυμνάσια από ένα ειδικά διαμορφωμένο γραφείο στο πεδίο εκπαίδευσης, χωρίς τη συνοδεία της κόρης του αυτή τη φορά.

Η επίδειξη δύναμης

  • Ασκήσεις αντοχής: Στρατιώτες έσπαγαν πέτρες πάνω στα σώματα συμπολεμιστών τους και δέχονταν χτυπήματα με τσεκούρια στον κορμό, αποδεικνύοντας τη σκληρή τους εκπαίδευση.
  • Πολεμικές τέχνες: Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το επίλεκτο σώμα γυναικών, το οποίο ο Βορειοκορεάτης ηγέτης καταχειροκρότησε για τις ικανότητές του στη μάχη σώμα με σώμα.
  • Νέα εξοπλιστικά προγράμματα: Πέρα από τη σωματική ρώμη, η επιθεώρηση περιλάμβανε και την παρουσίαση ενός νέου άρματος μάχης. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), το συγκεκριμένο τανκ θεωρείται «αδιαπέραστο» από τα περισσότερα σύγχρονα αντιαρματικά συστήματα.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με εκατοντάδες στρατιώτες να συγκεντρώνονται γύρω από τον χαμογελαστό Κιμ για αναμνηστική φωτογραφία.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

