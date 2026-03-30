Σε μια ακραία επίδειξη δύναμης και αντοχής, οι ειδικές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας επιστράτευσαν τούβλα, τσιμέντα, ακόμα και τσεκούρια, προκειμένου να εντυπωσιάσουν τον ηγέτη τους. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, εμφανώς ευδιάθετος, παρακολούθησε τα γυμνάσια από ένα ειδικά διαμορφωμένο γραφείο στο πεδίο εκπαίδευσης, χωρίς τη συνοδεία της κόρης του αυτή τη φορά.

Η επίδειξη δύναμης

Ασκήσεις αντοχής: Στρατιώτες έσπαγαν πέτρες πάνω στα σώματα συμπολεμιστών τους και δέχονταν χτυπήματα με τσεκούρια στον κορμό, αποδεικνύοντας τη σκληρή τους εκπαίδευση.

Πολεμικές τέχνες: Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το επίλεκτο σώμα γυναικών, το οποίο ο Βορειοκορεάτης ηγέτης καταχειροκρότησε για τις ικανότητές του στη μάχη σώμα με σώμα.

Kim Jong Un watching performance by female soldiers of Korean People’s Army pic.twitter.com/3LUfQ9C2zk — Kashmir Crown (@kashmircrownews) March 30, 2026

Νέα εξοπλιστικά προγράμματα: Πέρα από τη σωματική ρώμη, η επιθεώρηση περιλάμβανε και την παρουσίαση ενός νέου άρματος μάχης. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), το συγκεκριμένο τανκ θεωρείται «αδιαπέραστο» από τα περισσότερα σύγχρονα αντιαρματικά συστήματα.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με εκατοντάδες στρατιώτες να συγκεντρώνονται γύρω από τον χαμογελαστό Κιμ για αναμνηστική φωτογραφία.

