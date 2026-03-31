ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 16:04
31.03.2026 15:47

Η Γαλλία αρνήθηκε στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της για τη μεταφορά αμερικανικών όπλων

Η Γαλλία δεν επέτρεψε στο Ισραήλ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της για τη μεταφορά αμερικανικών όπλων που θα χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο κατά του Ιράν, δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη ένας δυτικός διπλωμάτης και δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι ήταν η πρώτη φορά που η Γαλλία το έκανε αυτό από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν.

Σχετική ανάρτηση για το θέμα έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύοντας επίθεση στο Παρίσι: «Η χώρα της Γαλλίας δεν άφηνε αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικά εφόδια, να πετούν πάνω από γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία ήταν ΠΟΛΥ ΑΔΥΝΑΜΗ απέναντι στον ‘’Χασάπη του Ιράν’’, ο οποίος εξουδετερώθηκε με επιτυχία! Οι ΗΠΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ!!! Πρόεδρος DJT».

