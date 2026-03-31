ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 14:19
31.03.2026 12:28

Ιταλία: Απόλυτη φρίκη – Βεβήλωσαν τη σορο της Πάμελα Τζενίνι, άγνωστοι έκλεψαν το κεφάλι του νεκρού μοντέλου

Σε… σενάριο για ταινία τρόμου μετατρέπεται η υπόθεση της δολοφονίας του 29χρονου μοντέλου Πάμελα Τζενίνι.

Η Τζενίνι είχε πέσει θύμα γυναικοκτονίας, καθώς είχε μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της στο Μιλάνο τον Οκτώβριο του 2025. Ωστόσο, η υπόθεση πλέον παίρνει εφιαλτική τροπή, καθώς σύμφωνα με ΜΜΕ στην Ιταλία, άγνωστοι φέρονται να άνοιξαν το φέρετρο της δολοφονημένης γυναίκας και να αφαίρεσαν το κρανίο της, πέντε μήνες μετά τον θάνατό της.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε τη Δευτέρα από εργαζόμενους του νεκροταφείου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός προετοιμαζόταν για επαναταφή όταν οι εργαζόμενοι παρατήρησαν ενδείξεις παραβίασης: οι βίδες από το φέρετρο είχαν αφαιρεθεί, το καπάκι είχε σφραγιστεί με κόλλα και μέσα βρισκόταν μόνο το σώμα της.

Οι αρχές εκτιμούν ότι στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκονται τρία έως τέσσερα άτομα, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί το κίνητρο της αποτρόπαιης πράξης. Η έρευνα διεξάγεται με την κατηγορία της βεβήλωσης νεκρού και της κλοπής μέρους σορού, αδικήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης έως επτά ετών, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία της Τζενίνι είχε προκαλέσει σοκ στην Ιταλία. Η 29χρονη είχε δολοφονηθεί με πάνω από 24 μαχαιριές, με βασικό κατηγορούμενο τον 52χρονο πρώην σύντροφό της, επιχειρηματία Τζιανλούκα Σονσίν. Ο Σονσίν φέρεται να την παρενοχλούσε και να την πιέζει να επανασυνδεθούν μετά τον χωρισμό τους και κατηγορήθηκε ότι μπήκε στο διαμέρισμά της χρησιμοποιώντας κλειδιά που είχε ακόμη στην κατοχή του.

Λίγο πριν δεχθεί τη φονική επίθεση, η 29χρονη είχε στείλει μήνυμα σε φίλη της εκφράζοντας φόβο για τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της και μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκε να καλεί σε βοήθεια, προτού φτάσουν οι αρχές. Μετά την επίθεση, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αυτοκτονήσει τραυματίζοντας τον λαιμό του, χωρίς να τα καταφέρει. Παραμένει υπό κράτηση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρακολούθηση και ανθρωποκτονία.

