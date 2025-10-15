search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 17:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 14:12

Ιταλία: Σοκάρει γυναικοκτονία στο Μιλάνο – Την σκότωσε με μαχαιριές ενώ η αστυνομία ήταν στην πόρτα του

15.10.2025 14:12
pamela-jenini

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε χθες βράδυ στο Μιλάνο της Ιταλίας. Η Πάμελα Τζενίνι, 29 ετών που ήταν γνωστό μοντέλο στην «πρωτεύουσα» της μόδας, μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον πρώην σύντροφό της, τον 52χρονο επιχειρηματία Τζανλούκα Σοντσίν.

Ο άνδρας είχε μεταβεί στο σπίτι της κοπέλας για να την πείσει να τα ξαναφτιάξουν. Όταν εκείνη κατάλαβε ότι είχε βίαιες προθέσεις και ότι θα μπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή της, τηλεφώνησε σε συνομήλικό της με τον οποίο στο παρελθόν είχε δεσμό και του ζήτησε βοήθεια. Εκείνος, με την σειρά του, κάλεσε άμεσα την αστυνομία. «Ήξερα ότι ήθελε να τον ξεφορτωθεί. Ήθελε να τον αφήσει», είπε στην αστυνομία αργότερα. 

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε την περασμένη νύχτα στο Μιλάνο. Η Παμέλα Τζενίνι, 29 ετών, μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον πρώην σύντροφό της, τον 52χρονο Τζανλούκα Σοντσίν.

Ο άνδρας είχε μεταβεί στο σπίτι της κοπέλας για να την πείσει να τα ξαναφτιάξουν. Όταν εκείνη κατάλαβε ότι είχε βίαιες προθέσεις και ότι θα μπορούσε να κινδυνεύσει η ζωή της, τηλεφώνησε σε συνομήλικό της με τον οποίο στο παρελθόν είχε δεσμό και του ζήτησε βοήθεια. Εκείνος, με την σειρά του, κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι, η 29χρονη είχε την ψυχραιμία να πει «ήρθαν από το ντελίβερι» και να τους ανοίξει. Δεν πρόλαβε, όμως, να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού. Ο δράστης την δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές, ενώ η Παμέλα, από το μπαλκόνι, φώναζε και ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια.

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, όταν οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την κοπέλα νεκρή και τον γυναικοκτόνο τραυματισμένο στο λαιμό, καθώς αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει τον κίνδυνο, ανακρίθηκε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της γυναικοκτονίας. Οι γείτονες, οι οποίοι από τα παράθυρά τους ήταν μάρτυρες της τραγικής αυτής ιστορίας, ανέφεραν ότι ήδη στο παρελθόν ο δράστης είχε δημιουργήσει προβλήματα στην κοπέλα, μπαίνοντας στην πολυκατοικία και απειλώντας την για να του ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της.

Διαβάστε επίσης:

Μάργκαρετ Θάτσερ: Η «Σιδηρά κυρία» είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με βουλευτή, σύμφωνα με βιβλίο

Δολοφονία Τζον Κένεντι: Ο Πούτιν παρέδωσε στις ΗΠΑ έγγραφο 350 σελίδων για την υπόθεση – Ενδέχεται να περιέχει νέα στοιχεία

Συνάντηση Πούτιν με Αλ Σάρα στη Μόσχα – Στο επίκεντρο η παράδοση Άσαντ και οι βάσεις σε Ταρτούς και Χμεϊμίμ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ergazomenoi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Drones για την… τήρηση του ωραρίου εργασίας έχει επιστρατεύσει η Επιθεώρηση Εργασίας

sydaxiouxoi
ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας για πραγματικές αυξήσεις και 13η-14η σύνταξη

dnt_imf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Τα πρωτογενή πλεονάσματα ροκανίζουν το ελληνικό χρέος

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματα αλλά επιχειρεί να συνεχίσει τον πόλεμο με άλλα μέσα

ksylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε σοκ 43χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από επιχειρηματία – «Αν δεν ήταν οι περαστικοί, θα με σκότωνε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 17:00
ergazomenoi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Drones για την… τήρηση του ωραρίου εργασίας έχει επιστρατεύσει η Επιθεώρηση Εργασίας

sydaxiouxoi
ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας για πραγματικές αυξήσεις και 13η-14η σύνταξη

dnt_imf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Τα πρωτογενή πλεονάσματα ροκανίζουν το ελληνικό χρέος

1 / 3