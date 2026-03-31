ΟΗΕ: Έγκλημα πολέμου ο νόμος του Ισραήλ που προβλέπει θανατική ποινή για Παλαιστίνιους

Η εφαρμογή του νέου ισραηλινού νόμου με τον οποίο θεσπίζεται «η θανατική ποινή για τους τρομοκράτες», με τρόπο ώστε να εφαρμόζεται μόνο στους Παλαιστίνιους, συνιστά «έγκλημα πολέμου», ξεκαθαρίζει ο ΟΗΕ.

Η εφαρμογή αυτού του κείμενου, που εισάγει διακρίσεις, «θα συνιστούσε μια επιπρόσθετη και ιδιαίτερα σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» σημειώνει ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωσή του. «Η εφαρμογή του στους κατοίκους του κατεχόμενου παλαιστινιακού εδάφους θα συνιστούσε έγκλημα πολέμου», υπογράμμισε.

Ο Τουρκ κάλεσε το Ισραήλ να καταργήσει τον νόμο με τον οποίο ο θάνατος δια απαγχονισμού καθίσταται υποχρεωτικά η ποινή για τους Παλαιστίνιους, που καταδικάζονται από στρατοδικεία για θανατηφόρες επιθέσεις. «Εγείρει σοβαρές ανησυχίες περί παραβιάσεων της δίκαιης δίκης, κάνει βαθύτατες διακρίσεις και πρέπει να ακυρωθεί αμέσως», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τουρκ, ο νόμος που ψηφίστηκε τη Δευτέρα από την Κνεσέτ είναι επίσης ασύμβατος με τις νομικές υποχρεώσεις του Ισραήλ αφού δεν προβλέπει τη δυνατότητα απονομής χάρης και προβλέπει ότι η ποινή θα εκτελείται μέσα σε διάστημα 90 ημερών από την καταδικαστική απόφαση.

Αντιδράσεις και από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Ο κατάπτυστος νομος ψηφίστηκε χθες και καθιστά τη θανατική ποινή κανόνα για τους Παλαιστίνιους, που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις.

Εντωμεταξύ, το Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) προειδοποίησε ότι ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το καθεστώς παρατηρητή του Ισραήλ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, όργανο εποπτείας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην ήπειρο, έχει μια Συνέλευση 612 βουλευτών από τα 46 κράτη μέλη του, καθώς και τρία κράτη παρατηρητές: τον Καναδά, το Ισραήλ και το Μεξικό.

Ωστόσο, σε ανακοίνωσή της, η Πέτρα Μπάιρ, πρόεδρος της PACE, δήλωσε πως η έγκριση του εν λόγω νόμου από την Κνεσέτ «θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το καθεστώς παρατηρητή του Ισραήλ» στην PACE.

Αυτή η ψηφοφορία «αποστασιοποιεί το Ισραήλ από τις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο απορρίπτει τη θανατική ποινή παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», τόνισε η Μπάιρ.

«Ελπίζω ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ θα απορρίψει αυτόν τον νόμο», πρόσθεσε, τονίζοντας παράλληλα ότι το ζήτημα είναι πολύ πιθανό να συζητηθεί σε μια σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου στο Στρασβούργο, αφιερωμένη στην κατάργηση της θανατικής ποινής.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Αλέν Μπερσέ είχε ήδη καταδικάσει χθες την έγκριση του ισραηλινού νόμου μιλώντας για «σοβαρή οπισθοδρόμηση».

Διαβάστε επίσης

