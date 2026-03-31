Η Ευρώπη λέει «όχι» σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τον πόλεμο στο Ιράν

Η Γαλλία και η Ιταλία έχουν αντιδράσει σε ορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, ανέφεραν πηγές την Τρίτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη ως άχρηστους στον πόλεμο του ενός μήνα στο Ιράν, υπογραμμίζοντας τις διαιρέσεις.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν σε ένα φόντο εντάσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και βασικών εταίρων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ αποκάλεσε τους μακροχρόνιους συμμάχους του ΝΑΤΟ «δειλούς» λόγω της έλλειψης υποστήριξής τους. Την Τρίτη, επέκρινε τις χώρες που δεν βοήθησαν στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Όχι» από τη Γαλλία

«Η χώρα της Γαλλίας δεν άφηνε αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικά εφόδια, να πετούν πάνω από γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία ήταν ΠΟΛΥ ΑΔΥΝΑΜΗ απέναντι στον ‘’Χασάπη του Ιράν’’, ο οποίος εξουδετερώθηκε με επιτυχία! Οι ΗΠΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ!!! Πρόεδρος DJT», έγραψε στο Truth Social.

Η γαλλική προεδρία δήλωσε ότι εξεπλάγη από την ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δήλωσε ότι η απόφασή της ήταν σύμφωνη με την πολιτική της Γαλλίας από την αρχή της σύγκρουσης.

Ένας δυτικός διπλωμάτης και δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν νωρίτερα στο Reuters ότι είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία αρνείται πρόσβαση στις ΗΠΑ από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Οι πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ ήθελε να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της Γαλλίας για να μεταφέρει αμερικανικά όπλα που θα χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η Ιταλία δεν δίνει άδεια

Η Ιταλία αρνήθηκε την περασμένη εβδομάδα την άδεια προσγείωσης αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Sigonella στη Σικελία πριν κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή, ανέφεραν πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, η οποία ανέφερε πρώτη την είδηση, «ορισμένα αμερικανικά βομβαρδιστικά» επρόκειτο να προσγειωθούν στη βάση στην ανατολική Σικελία πριν πετάξουν προς τη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, αρνήθηκε αργότερα ρήξη με την Ουάσινγκτον ή οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής. Δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X στο οποίο αναφέρει ότι οι αμερικανικές αεροπορικές βάσεις παρέμειναν ενεργές, αλλά ότι η Ουάσινγκτον χρειάζεται ειδική άδεια εάν θέλει να τις χρησιμοποιήσει για σκοπούς που δεν έχουν καθοριστεί σε προηγούμενες συμφωνίες.

Η Ισπανία είναι η πιο ηχηρή φωνή κατά του πολέμου

Εν τω μεταξύ, τονίζοντας τις διαιρέσεις εντός της Ευρώπης, η Ισπανία υπερασπίστηκε την απόφασή της να κλείσει πλήρως τον εναέριο χώρο της σε αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ήταν από τους πιο ένθερμους επικριτές των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Η Ισπανία θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων της μόνο για τη συλλογική άμυνα των συμμάχων του ΝΑΤΟ, δήλωσε η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες.

Η Ισπανία δεν ανησυχεί για αντίποινα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE.

«Δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Πώς θα μπορούσε μια χώρα να φοβάται οτιδήποτε επειδή τηρεί το διεθνές δίκαιο, την παγκόσμια ειρήνη και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών;» είπε.

Επίθεση στη Βρετανία

Ο Τραμπ επίσης κατηγόρησε τη Βρετανία ως άχρηστη, ακριβώς τη στιγμή που τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσαν ότι ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου.

Έγραψε στο Truth Social: «Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω του Στενού του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αρνήθηκε να εμπλακεί στον αποκεφαλισμό του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς: Νούμερο 1, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο, και Νούμερο 2, συγκεντρώστε λίγο θάρρος, πηγαίνετε στο Στενό και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΟ».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Βρετανία είναι όλες μέλη του ΝΑΤΟ, όπως και η Γερμανία, η οποία φιλοξενεί στο Ράμσταϊν, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη.

Η Γερμανία δήλωσε στις αρχές του πολέμου ότι δεν υπήρχαν περιορισμοί στη χρήση της βάσης από τις ΗΠΑ. Αλλά έχει υπάρξει συζήτηση σχετικά με αυτό, ιδιαίτερα από τότε που ο Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ δήλωσε ότι κατά τη γνώμη του ο πόλεμος ήταν παράνομος.

