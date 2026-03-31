Συγκίνησε η Εθνική Ιράν: Βγήκαν με φωτογραφίες θυμάτων των αμερικανο-ισραηλινών βομβαρδισμών (Video)

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού προχώρησαν οι παίκτες της Εθνικής Ιράν στο φιλικό με τον Κόστα Ρίκα για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κατά την έναρξη του ματς οι παίκτες της Εθνικής Ιράν βγήκαν, κρατώντας φωτογραφίες θυμάτων των αμερικανο-ισραηλινών βομβαρδισμών, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών μνημείων.

#BREAKING

The Iran national football team held images of martyrs of the Dena ship, destroyed sports venues and historical buildings, Red Crescent forces and firefighters during the US-Israeli aggression on war ahead of the match against Costa Rica. pic.twitter.com/6c16AMLPkQ — Tehran Times (@TehranTimes79) March 31, 2026

Στον προηγούμενο αγώνα είχαν βγει, κρατώντας σχολικές τσάντες, για να τιμήσουν τη μνήμη των κοριτσιών που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό στο σχολείο Μινάμπ από τις ΗΠΑ.

The Iranian national football team held schoolbags in tribute to the 168 girls killed by a U.S.-Israeli school attack on Feb. 28. The symbolic gesture came before last week’s friendly game between Iran and Nigeria in preparation for the upcoming World Cup. pic.twitter.com/Vk2qCvnKj9 — CGTN America (@cgtnamerica) March 29, 2026

