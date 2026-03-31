Απίστευτη απόδραση στις ΗΠΑ: Συλληφθείσα «ξεγλιστράει» από μισάνοιχτο παράθυρο περιπολικού και φεύγει ανενόχλητη (Video)

Μια εντυπωσιακή και σχεδόν «κινηματογραφική» απόδραση σημειώθηκε στις ΗΠΑ, όταν μια νεαρή γυναίκα κατάφερε να διαφύγει από την αστυνομική επιτήρηση με έναν απίθανο τρόπο.
Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο στο Μίσιγκαν, όταν η γυναίκα κατάφερε να «ξεγλιστρήσει» από ένα μισόκλειστο παράθυρο του περιπολικού στο οποίο κρατείτο. Το στιγμιότυπο κατέγραψε περαστικός, δημιουργώντας ένα βίντεο που γρήγορα έγινε viral.
Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να «στριμώχνεται» στο άνοιγμα του μισάνοιχτου παραθύρου του οχήματος της αστυνομίας του Muskegon Heights και στη συνέχεια να τρέχει μακριά με τα χέρια της δεμένα, ενώ οι αστυνομικοί, απασχολημένοι με έρευνα σε ένα κοντινό βαν, δεν φαίνεται να την αντιλαμβάνονται.
Ο τηλεοπτικός σταθμός WZZM, θυγατρικός του ABC, μετέδωσε τη Δευτέρα ότι η ύποπτη, η οποία φέρεται να είχε εκκρεμή παραβίαση των όρων αναστολής της, παραμένει ασύλληπτη μέχρι στιγμής.
