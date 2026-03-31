Αμηχανία στη Βρετανία για την επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ: Θα είναι «ταπείνωση» εν μέσω πολέμου στο Ιράν

Ο Βασιλιάς Κάρολος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, επιβεβαίωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί δήλωσαν ότι το ταξίδι θα είναι «ταπείνωση» όσο συνεχίζεται ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν.

Οι βουλευτές έχουν εκφράσει κατ’ ιδίαν ανησυχίες ότι υπάρχει πιθανότητα να φέρει σε δύσκολη θέση τον βασιλιά εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίσει τις επικρίσεις του για τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σύμφωνα με τον Guardian.

Η πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων, Έμιλι Θόρνμπερι, είναι μεταξύ εκείνων που έχουν δηλώσει ότι θα πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση όσο συνεχίζεται ο πόλεμος – αν και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει δηλώσει ότι προορίζεται να σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, δήλωσε ότι ο Κιρ Στάρμερ είχε δείξει ότι δεν ήταν προετοιμασμένος να αντισταθεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ και να ακυρώσει την επίσκεψη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τρεις ημέρες από τις 27 Απριλίου.

Η ανακοίνωση της επίσκεψης ήρθε λίγα λεπτά αφότου ο Τραμπ εξαπέλυσε μια ακόμη λεκτική επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να μάθει να «πολεμά για τον εαυτό της» και να παίρνει καύσιμα αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή χρησιμοποιώντας βία. Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ επέκρινε τον βρετανικό στρατό, λέγοντας ότι τα αεροπλανοφόρα του ήταν «παιχνίδια» και ανεπιθύμητα.

Ο Ντέιβι δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός δείχνει μια εκπληκτική έλλειψη κουράγιου προχωρώντας με αυτήν την κρατική επίσκεψη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τη χώρα μας με περιφρόνηση.

«Το να στείλουμε τον βασιλιά σε κρατική επίσκεψη στις ΗΠΑ αφού ο Τραμπ απέρριψε το Βασιλικό Ναυτικό μας ως “παιχνίδια” είναι μια ταπείνωση και ένα σημάδι μιας κυβέρνησης πολύ αδύναμης για να αντισταθεί στους νταήδες. Τι φρικτό πράγμα πρέπει να κάνει ο Τραμπ στη συνέχεια για να κάνει την κυβέρνηση να καταλάβει τι εννοεί και να ακυρώσει την κρατική επίσκεψη;».

Η Θόρνμπερι είχε επίσης προηγουμένως υπονοήσει ότι θα ήταν «ασφαλέστερο να αναβληθεί» η επίσκεψη, λέγοντας ότι ο Κάρολος και η Καμίλα θα μπορούσαν να νιώσουν «ντροπιασμένοι» λόγω της κρίσης.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο Κάρολος και η Καμίλα θα πραγματοποιήσουν την επίσκεψη στα τέλη Απριλίου «κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητας και κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Κάρολος αναμένεται να απευθυνθεί στο Κογκρέσο και να παραστεί σε εκδηλώσεις που σηματοδοτούν την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Θα είναι η πρώτη επίσκεψη του βασιλιά στις ΗΠΑ ως μονάρχη και η πρώτη κρατική επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ από την περιοδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2007.

«Η Μελάνια και εγώ είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι Αυτού Μεγαλειότητές τους, ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, θα επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια ιστορική κρατική επίσκεψη από τις 27 έως τις 30 Απριλίου, η οποία θα περιλαμβάνει ένα όμορφο δείπνο στον Λευκό Οίκο το βράδυ της 28ης Απριλίου, έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

«Αυτή η σημαντική περίσταση θα είναι ακόμη πιο ξεχωριστή φέτος, καθώς τιμούμε την 250ή επέτειο της Μεγάλης Χώρας μας. Ανυπομονώ να περάσω χρόνο με τον Βασιλιά, τον οποίο σέβομαι απεριόριστα. Θα είναι ΥΠΕΡΟΧΟ!»

Ωστόσο, μόλις μία ώρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε εξαπολύσει άλλη μια επίθεση στον Στάρμερ και την αποτυχία του να υποστηρίξει τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

«Όλες αυτές οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω του Στενού του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αρνήθηκε να εμπλακεί στον αποκεφαλισμό του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς: Νούμερο 1, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονα, και Νούμερο 2, συγκεντρώστε λίγο θάρρος, πηγαίνετε στο Στενό και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΟ», δήλωσε ο Τραμπ σε άλλη ανάρτηση στο Truth Social.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, άσκησε επίσης πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο να «εντείνει τις προσπάθειές του» για να υπερασπιστεί την κρίσιμη πλωτή οδό σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. «Την τελευταία φορά που έλεγξα, υποτίθεται ότι υπήρχε ένα μεγάλο, κακό Βασιλικό Ναυτικό που θα μπορούσε να είναι προετοιμασμένο να κάνει και τέτοια πράγματα», είπε.

Περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν στείλει επιστολές στο Παλάτι μέσω του ιστότοπου 38 Degrees καλώντας τον βασιλιά να ακυρώσει την επίσκεψη, αν και ο μονάρχης συμμετέχει σε κρατικές δηλώσεις. επισκέψεις υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης.

Ο Τζέικ Άτκινσον, εκπρόσωπος του Συνασπισμού Stop Trump, δήλωσε: «Η επίσκεψη του βασιλιά θα χρησιμεύσει ως επικύρωση αυτού του παράνομου πολέμου και της συνεχούς περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου από τον Τραμπ.

«Ο Κιρ Στάρμερ έχει τονίσει με έμφαση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εμπλέκεται στον πόλεμο του Τραμπ – αλλά έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για να εξαπολύσουν τις επιθέσεις τους. Καθώς το κόστος του πολέμου είναι βαρύ και ο Τραμπ προσβάλλει καθημερινά το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι απαράδεκτο ο Στάρμερ να συνεχίσει την αποτυχημένη στρατηγική του να κατευνάσει τον Τραμπ στέλνοντας τον βασιλιά για να δειπνήσει με τον αρχηγό του πολέμου.

Στη συνέχεια, ο Κάρολος θα επισκεφθεί τις Βερμούδες, χωρίς την Καμίλα, για την πρώτη του βασιλική επίσκεψη ως μονάρχης σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Οι ακριβείς ημερομηνίες και λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Οι κρατικές επισκέψεις σπάνια αναβάλλονται, εκτός από λόγους ασφαλείας και ασθένειας, και η διπλωματία ήπιας ισχύος της βασιλικής οικογένειας θεωρείται ένας σημαντικός και μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με τον Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός για την αγάπη του για τη μοναρχία.

Ο Τραμπ δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι το ταξίδι προχωρούσε και ότι «ανυπομονούσε» να συναντήσει ξανά τον βασιλιά. Πιο πρόσφατα, είπε: «Θα είναι εδώ πολύ σύντομα, όπως γνωρίζετε, θα έχουμε ένα κρατικό δείπνο. Θα είναι υπέροχα».

Πρόσθεσε: «Είναι φίλος μου».

Ο πρόεδρος έλαβε πέρυσι μια δεύτερη επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρωτοφανές για ηγέτη των ΗΠΑ.

Χαιρέτισε τον Κάρολο ως «σπουδαίο κύριο και σπουδαίο βασιλιά» κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επαίνεσε την Πριγκίπισσα της Ουαλίας που ήταν «τόσο λαμπερή και τόσο υγιής και τόσο όμορφη» και αργότερα είπε ότι έφαγε «ό,τι στο καλό μας σέρβιραν» στο κρατικό συμπόσιο.

Η περιοδεία του Καρόλου θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν θα δει τον γιο του Χάρι, με τον οποίο είχε μια προβληματική σχέση, τη σύζυγό του Μέγκαν και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλι.

