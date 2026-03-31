ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 17:52
Το Ισραήλ σταματά τις αγορές όπλων από τη Γαλλία

Το Ισραήλ θα σταματήσει όλες τις αμυντικές προμήθειες από τη Γαλλία, καθώς κατηγορεί το Παρίσι για εχθρική στάση απέναντί ​​του.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, Υποστράτηγος Αμίρ Μπαράμ, έκανε την ανακοίνωση στο Channel 12 News την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η απόφαση ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη μείωση της συνεργασίας με χώρες που λαμβάνουν μέτρα κατά του Ισραήλ. Ο Μπαράμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα βασιστεί αντ’ αυτού στην τοπική αμυντική βιομηχανία και σε προμηθευτές σε «φιλικές» χώρες.

Ο πρακτικός αντίκτυπος είναι πιθανό να είναι περιορισμένος. Η Γαλλία και το Ισραήλ είναι σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστές στην παγκόσμια αγορά όπλων και οι αμυντικές προμήθειες μεταξύ των δύο χωρών είναι σχετικά χαμηλές, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτική έκθεση, η Γαλλία ενέκρινε περισσότερες από 200 άδειες εξαγωγής διπλής χρήσης στο Ισραήλ το 2024, αξίας 76,5 εκατομμυρίων ευρώ — 60% λιγότερες από ό,τι το 2023 — υπογραμμίζοντας πόσο περιορισμένοι και μειούμενοι είναι ήδη οι αμυντικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών.

Αναμένεται να τηρηθούν οι υπάρχουσες συμβάσεις και οι ιδιωτικές εταιρείες ενδέχεται να εξακολουθούν να επιδιώκουν συμφωνίες.

Οι αμυντικοί δεσμοί έχουν ψυχρανθεί απότομα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, καθώς το Παρίσι έχει υιοθετήσει μια ολοένα και πιο επικριτική στάση απέναντι στο Ισραήλ. Η Γαλλία αναγνώρισε την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση πέρυσι και έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, πιέζοντας για κατάπαυση του πυρός και επέκταση της ανθρωπιστικής πρόσβασης. Απαγόρευσε επίσης σε ισραηλινές εταιρείες να συμμετέχουν σε μια μεγάλη έκθεση όπλων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η ΕΕ προετοιμάζεται για παρατεταμένη ενεργειακή πίεση – Συστάσεις της Κομισιόν στα κράτη-μέλη για μέτρα εξοικονόμησης

Παράνομη εκτροφή με κότες και κατσίκες σε ταράτσα στους… Αμπελόκηπους

Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες (Photos)

Ο Παναθηναϊκός ζητά να αφαιρεθεί η ελληνική υπηκοότητα από τον Τόμας Γουόκαπ

Τσουκαλάς για μετάθεση της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου: «Πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο "Νίξον" του Μαξίμου δραπετεύει»

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τη νέα Κεντρική Επιτροπή - Πρώτος ο Λευτέρης Καρχιμάκης

«Μπορούμε να χτυπάμε το Ιράν για εβδομάδες» λένε οι IDF - Από την Τεχεράνη το χτύπημα στο τάνκερ, 8 τραυματίες στο Τελ Αβίβ - Όλες οι εξελίξεις

Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

