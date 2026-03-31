Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Παιδιά στη Γάζα αναπαριστούν κηδεία 

«Γροθιά» στο στομάχι είναι βίντεο, που δείχνει παιδιά στη Γάζα να αναπαριστούν κηδεία στο πλαίσιο του παιχνιδιού.

Τα παιδιά της Γάζας στη διάρκεια του διετή πολέμου, αναγκάστηκαν να εξοικειωθούν με τον θάνατο.

Στο βίντεο φαίνονται τέσσερα παιδάκια, 2-3 ετών να τοποθετούν μία κούκλα σε κάτι σαν αυτοσχέδιο φέρετρο και να τη παριφέρουν.

