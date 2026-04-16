ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 23:20
16.04.2026 22:05

Καρφί Ερντογάν για Ελλάδα: Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Κύπρο δεν θα πρέπει να είναι μόνιμες 

Την απομάκρυνση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στην Κύπρο με αφορμή των πόλεμο στο Ιράν ζήτησε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Οι στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με το πρόσχημα του πολέμου στο Ιράν δεν θα πρέπει να είναι μόνιμες», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντηση που είχε σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, με τον ηγέτη του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχουρμάν.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι «η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Η Ελλάδα έχει αναπτύξει στην Κύπρο τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη τη φρεγάτα «ΕΛΛΗ», που είναι εξοπλισμένη με το αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ». Η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία και η Ολλανδία έχουν, επίσης, στείλει πολεμικά πλοία στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου για την προστασία της Κύπρου.

Η Τουρκία έχει αναπτύξει μαχητικά F-16 στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού.

