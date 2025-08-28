search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 23:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 21:31

Στο συλλαλητήριο της 6ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Κουτσούμπας – Το συνολικό πρόγραμμά του στη ΔΕΘ

28.08.2025 21:31
koutsoumpas-new

Στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη, στις 6 Σεπτέμβρη, θα συμμετάσχει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Το συνολικό πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ, έχει ως εξής:

– Το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη στις 17.30 θα παρευρεθεί στο συλλαλητήριο που καλούν εργατικά σωματεία, συνδικάτα και φορείς της Θεσσαλονίκης στην πλατεία ΧΑΝΘ.

– Την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη, στις 19.30, θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Νωρίτερα, θα επισκεφθεί τον χώρο της ΔΕΘ-Helexpo και θα συναντηθεί με τη διοίκηση της.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μεταβεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη, όπου θα μιλήσει, στις 20.45, στην πολιτική συγκέντρωση του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή», στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Τουρκία: Οι αρχές δεν επέτρεψαν στον Δούκα και σε άλλους ευρωπαίους δημάρχους να επισκεφθούν τον Ιμάμογλου στη φυλακή (photos)

Προκριματική μάχη κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ ενόψει ΔΕΘ για τον 13ο μισθό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sakkari us open
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Με επιβλητική εμφάνιση στις «32» η Σάκκαρη, 2-0 την Μπόνταρ (Video)

giannis ellas italy
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ιδανική πρεμιέρα για την Ελλάδα με σούπερ Γιάννη, 75-66 την Ιταλία

aek 776- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Με σούπερ εμφάνιση η ΑΕΚ στη League Phase

pao paok aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ονειρεμένη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προκρίθηκαν στη League Phase και συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι (Videos)

salamina fotia 771- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού για τη φωτιά στη Σαλαμίνα: Πέταξε πυροτεχνήματα σε πάρτι στο σπίτι του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 23:45
sakkari us open
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Με επιβλητική εμφάνιση στις «32» η Σάκκαρη, 2-0 την Μπόνταρ (Video)

giannis ellas italy
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ιδανική πρεμιέρα για την Ελλάδα με σούπερ Γιάννη, 75-66 την Ιταλία

aek 776- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Με σούπερ εμφάνιση η ΑΕΚ στη League Phase

1 / 3