Βουλή: Σκληρή κόντρα Άδωνι Γεωργιάδη – Ελένης Καραγεωργοπούλου

Άγρια κόντρα με βαρύτατους χαρακτηρισμούς είχαν στη Βουλή Άδωνις Γεωργιάδης και Ελένη Καραγεωργοπούλου. Αφορμή στάθηκε το τραγικό περιστατικό στην Αίγινα όπου μια γυναίκα πέθανε στην παραλία γιατί ήταν άφαντοι και οι 3 οδηγοί ασθενοφόρου του κέντρου υγείας.

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον υπουργό «κακό δημιουργό προπαγάνδας ενός ανύπαρκτου έργου στον τομέα της Υγείας, εργαλειοποιώντας μετρήσεις ικανοποίησης των πολιτών, στις οποίες το 70% δεν απαντά καθόλου».

Θέλοντας να περάσει στην αντεπίθεση ο υπουργός Υγείας την κατηγόρησε για κακομοιριά κατά του ΕΣΥ. Στράφηκε δε, συνολικά κατά της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «η ίδια η βουλευτής και το κόμμα της πουλάνε μιζέρια όλη την ημέρα μπας και πάρουν καμιά ψήφο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χωρίς να προκληθεί για την υπόθεση των Τεμπών, με αφορμή το πόρισμα της Πυροσβεστικής στο οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν ίχνη καύσης στο δεύτερο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας, έβαλε στο στόχαστρό του τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι «εμπορεύτηκε επί μήνες τις θεωρίες του ξυλολίου και έχτισε πολιτική καριέρα».

Αδ. Γεωργιάδης : «Κάνατε προπαγάνδα πάνω σε πτώματα και δεν είπατε ούτε μια συγγνώμη. Τέτοιοι είστε…Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες».

Αποκάλεσε δε, τη βουλευτή «πολιτικό πράγμα» και έκανε λόγο «για κριτική της συμμορίας της μιζέριας», λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα ανακαίνισης σε 93 νοσοκομεία και 160 Κέντρα Υγείας, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ.

