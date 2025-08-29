Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε «τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτού Χανίων Σέβης Βολουδάκη» και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.
Η ΝΔ επισημαίνει: «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».
