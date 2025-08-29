Το πρόγραμμα Φάμελλου εν όψει ΔΕΘ – Επαφές με φορείς από Δευτέρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από τη Δευτέρα 1/9 έως την Τετάρτη 3/9 θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς, οικονομικούς, συνδικαλιστικούς και εργασιακούς φορείς στην Αθήνα, στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στην 89η ΔΕΘ.
Την Τρίτη 2/9 στις 11:00, θα μιλήσει στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα «Πράσινη Μετάβαση & Μικρές Επιχειρήσεις» (Αριστοτέλους 46).
Την Πέμπτη 4/9 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με φορείς της Θεσσαλονίκης σε αίθουσα του Makedonia Palace.
Την Παρασκευή 5/9 και το Σάββατο 6/9 θα πραγματοποιηθούν περιοδείες σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στο μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 6/9.
Η κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10/9.
Την Πέμπτη 11/9 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».
