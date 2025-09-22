search
22.09.2025 06:20

Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Ένας τραυματίας, στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες

22.09.2025 06:20
PERIPOLIKO EKAB
φωτογραφία αρχείου

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9) στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 34χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστο στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», καθώς φέρει τραύματα στη μέση και στα πλευρά.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος.

