Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Ένας τραυματίας, στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9) στο Παγκράτι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 34χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστο στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει.
Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», καθώς φέρει τραύματα στη μέση και στα πλευρά.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος.
