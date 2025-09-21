Σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις για τον Πάνο Ρούτσι και τον Ζακ Κωστόπουλο – Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα (video)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται αυτη τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, κινητοποιήσεις για τον απεργό πείνας και πατέρα θύματος των Τεμπών Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα και την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στην Ομόνοια.

Ειδικότερα στην Ομόνοια πραγματοποιείται συγκέντρωση με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, ενώ στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε όλους τους δρόμους γύρω από την Ομόνοια και την πλατεία Συντάγματος προχώρησε η αστυνομία λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.

Λαοθάλασσα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας

«Δεν έχω οξυγόνο», «είμαστε μαζί σας» και «Τέμπη, 57 ψυχές» είναι μόνο μερικά από όσα αναγράφονται στα πανό και τα πλακάτ που κρατούν ανά χείρας οι συγκεντρωμένοι στην Πλατεία Συντάγματος, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει για 7η ημέρα την απεργία πείνας με στόχο την ικανοποίηση του αιτήματός του για εκταφή της σορού του γιου του προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του.

Ρούτσι: Οσοι βάζουν εμπόδια είναι συνένοχοι στο έγκλημα

Κόσμος που εκφράζει την αλληλεγγύη του στον απεργό πείνας έχει κατακλείσει το Σύνταγμα. Συγκεντρωμένοι πλησιάζουν τον Πάνο Ρούτσι και του μιλούν δίνοντάς ενώ αρκετοί αφήνουν και γραπτά μηνύματα στήριξης.

Ο ίδιος έκανε μία σύντομη ομιλία προς τον κόσμο που συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα.

«Οσοι εμποδίζουν τις εκταφές και βάζουν εμπόδιο στην έρευνα, είναι συνένοχοι στο έγκλημα και στην μη απόδοση δικαιοσύνης. Εμείς δε ζητάμε χάρη. Ζητάμε να μάθουμε την αλήθεια για τα παιδιά μας. Το χρωστάμε στα παιδιά των Τεμπών» είπε μεταξύ άλλων.

H ομιλία του Ρούτσι:

Φωνάζοντας συνθήματα, οι συγκεντρωμένοι ζητούν δικαιοσύνη.

Το κλίμα είναι ειρηνικό αλλά ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά ενώ είναι ισχυρή η αστυνομική παρουσία.

Κλειστή λόγω της συγκέντρωσης είναι η Λ. Αμαλίας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι αντίστοιχη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη με πολίτες και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί 4 σταθμοί λόγω συγκεντρώσεων για την μαύρη επέτειο της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου

Κλειστοί θα παραμείνουν το απόγευμα της Κυριακής (21/9) τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης.

Στο κέντρο της πόλης πραγματοποιείται συγκέντρωση για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.

Οπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Κυριακή 21/9, στις 18.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών.

H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά».

