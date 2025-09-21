Νέα στοιχεία από την φρικιαστική υπόθεση της Βοιωτίας: Ήταν φρούριο το σπίτι της 62χρονης, προσποιούταν πως μιλάει στη μητέρα της

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση της 62χρονης από το χωριό Κλειδί στη Βοιωτία που είχε θάψει τη νεκρή μητέρα της δίπλα από το σπίτι στο οποίο διέμενε λέγοντας ψέμματα σε όλο το χωριό και τους συγγενείς της, καθώς υποστήριζε ότι η ηλικιωμένη βρίσκεται εν ζωή.

Ειδικότερα, η 91χρονη ήταν εξαφανισμένη για χρόνια και η κόρη της έλεγε στους συγγενείς πως η μητέρα της είναι στο σπίτι και δεν βγαίνει έξω.

Μάλιστα, η δράστις είχε μετατρέψει το σπίτι τους σε «φρούριο» με μόνιμα σφραγισμένες πόρτες ενώ κάθε φορά που κάποιος γείτονας περνούσε απ’ έξω έπαιζε θέατρο και φώναζε «μαμά, έρχομαι, σταμάτα».

Τελευταία φορά που οι γείτονες είχαν δει την ηλικιωμένη ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Τότε είχαν αντικρίσει την ατυχή γυναίκα αποστεωμένη, βρώμικη και με σκισμένα ρούχα να την έχουν παρατήσει μέσα σε ένα σεντόνι, στο πάτωμα.

Την 62χρονη πρόδωσε η γυναίκα που έφερε στο σπίτι άρον-άρον για να παραστήσει τη μητέρα της στους Αστυνομικούς. Η ηλικιωμένη, γειτόνισσα της 62χρονης, όταν ρωτήθηκε από τους Αστυνομικούς πως τη λένε μπερδεύτηκε και είπε το κανονικό της όνομα αποκαλύπτοντας έτσι την απάτη που είχε στήσει η δράστης.

«Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας: Πώς απολύφθηκε η μακάβρια υπόθεση στη Βοιωτία

Για την εξαφάνιση της μητέρας της 62χρονης και τις υποψίες που τους είχαν γεννηθεί μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Κλειδιού, στο Mega.

«Είχα παρέμβει κι εγώ πολλές φορές για να μάθουμε πού βρίσκεται η μητέρα της. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι γιατί μας έλεγε ότι την είχε κλείσει σε ιδιωτική δομή. Προφασιζόταν ότι δεν ήθελε επισκέψει η μητέρα της, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Τάκης Αικατερίνης για τη μακάβρια υπόθεση της Βοιωτίας.

Σύμφωνα με όσα είπε η κόρη της στους αστυνομικούς, η μητέρα της έφυγε από τη ζωή το 2023 από παθολογικά αίτια.

Την έθαψε στην αυλή δίπλα στο σπίτι τους, με τη βοήθεια ενός άνδρα, για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη και το αναπηρικό επίδομα.

Η σορός δεν ήταν θαμμένη σε μεγάλο βάθος και ήταν καλυμμένη μόνο με χώμα ενώ ο λάκκος είχε μικρή διάμετρο.

Μάλιστα, η γυναίκα -που είναι στέλεχος στα ΚΕΠ Οινοφύτων- επιστράτευσε άλλη ηλικιωμένη με προβλήματα άνοια την οποία υπέδειξε ως μητέρα της στους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια έσπασε και ομολόγησε. «Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια, σε ηλικία 91 ετών, ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της, ενώ με τη συνδρομή αλλοδαπού, με το όνομα «Γ.», που προσέλαβα και ο οποίος έχει ήδη μετακομίσει, τη μεταφέραμε και τη θάψαμε σε στάβλο ιδιοκτησίας μας κοντά στο σπίτι».

Κάτοικοι της περιοχής πάντως υποστηρίζουν πως η μητέρα της 62χρονης πρέπει να είχε εξαφανιστεί λίγα χρόνια νωρίτερα από το 2023.

