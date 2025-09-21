Ολοήμερο σχολείο: Οι αλλαγές που φέρνει η νέα εγκύκλιος – Ποιες οικογένειες προηγούνται στις εγγραφές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανατροπές φέρνει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας στη διαδικασία εγγραφής μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων, μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Σύμφωνα με την οδηγία που στάλθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες, οι γονείς θα πρέπει πλέον να προσκομίσουν δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν την ανάγκη παραμονής των παιδιών τους στο ολοήμερο. Στόχος είναι να μπει τάξη στην κατανομή των θέσεων, καθώς οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς έχουν δημιουργήσει κενά που δεν επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία όλων των τμημάτων.
Με ευθύνη των διευθυντών, τα σχολεία θα δίνουν προτεραιότητα:
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι λίστες συμμετοχής θα ανακαταρτιστούν με βάση αυτά τα κριτήρια, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι μαθητές ενδέχεται να μείνουν εκτός.
Η πρακτική της προσκόμισης εγγράφων είχε καταργηθεί το 2020, όταν λόγω πανδημίας το ολοήμερο «άνοιξε» χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι ενώ στην αρχή δηλώνονταν πολλοί μαθητές, τελικά τα τμήματα λειτουργούσαν με ελάχιστους, επιβαρύνοντας τον σχεδιασμό. Με την τρέχουσα έλλειψη προσωπικού, το υπουργείο επαναφέρει το μέτρο μέχρι να καλυφθούν τα κενά με νέες προσλήψεις αναπληρωτών στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Οι εγγραφές για το ολοήμερο γίνονταν τον Ιούνιο, στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, αποκλειστικά με δήλωση των γονέων. Η δήλωση ανέφερε μόνο τα στοιχεία του μαθητή και την ώρα αποχώρησης (14:55, 15:50 ή 17:30 όπου λειτουργεί το διευρυμένο πρόγραμμα), χωρίς να απαιτείται άλλο δικαιολογητικό. Η νέα εγκύκλιος αλλάζει αυτό το καθεστώς, επαναφέροντας τον έλεγχο με έγγραφα.
Διαβάστε επίσης:
Hellenic Train: Επιβίβαση και αποβίβαση μόνο από τη γραμμή ανόδου στον σταθμό Αφίδναι λόγω τεχικών εργασιών
Βοιωτία: «Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας – Αναζητούσαμε τη μητέρα της 62χρονης
Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Δεν το περίμενα, δεν έχει ψυχολογικά, όλοι του λέγανε συγχαρητήρια», λέει ο πατέρας του 50χρονου (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.