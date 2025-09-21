search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 18:56
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 18:02

Ολοήμερο σχολείο: Οι αλλαγές που φέρνει η νέα εγκύκλιος – Ποιες οικογένειες προηγούνται στις εγγραφές

21.09.2025 18:02
stathmos sxoleio

Ανατροπές φέρνει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας στη διαδικασία εγγραφής μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων, μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την οδηγία που στάλθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες, οι γονείς θα πρέπει πλέον να προσκομίσουν δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν την ανάγκη παραμονής των παιδιών τους στο ολοήμερο. Στόχος είναι να μπει τάξη στην κατανομή των θέσεων, καθώς οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς έχουν δημιουργήσει κενά που δεν επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία όλων των τμημάτων.

Προτεραιότητα σε εργαζόμενους και ευάλωτες ομάδες

Με ευθύνη των διευθυντών, τα σχολεία θα δίνουν προτεραιότητα:

  • σε οικογένειες όπου εργάζονται και οι δύο γονείς ή πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες,
  • σε περιπτώσεις όπου ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος είναι άνεργος,
  • σε παιδιά που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, οι λίστες συμμετοχής θα ανακαταρτιστούν με βάση αυτά τα κριτήρια, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι μαθητές ενδέχεται να μείνουν εκτός.

Γιατί επανέρχεται η διαδικασία με δικαιολογητικά

Η πρακτική της προσκόμισης εγγράφων είχε καταργηθεί το 2020, όταν λόγω πανδημίας το ολοήμερο «άνοιξε» χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι ενώ στην αρχή δηλώνονταν πολλοί μαθητές, τελικά τα τμήματα λειτουργούσαν με ελάχιστους, επιβαρύνοντας τον σχεδιασμό. Με την τρέχουσα έλλειψη προσωπικού, το υπουργείο επαναφέρει το μέτρο μέχρι να καλυφθούν τα κενά με νέες προσλήψεις αναπληρωτών στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές για το ολοήμερο γίνονταν τον Ιούνιο, στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, αποκλειστικά με δήλωση των γονέων. Η δήλωση ανέφερε μόνο τα στοιχεία του μαθητή και την ώρα αποχώρησης (14:55, 15:50 ή 17:30 όπου λειτουργεί το διευρυμένο πρόγραμμα), χωρίς να απαιτείται άλλο δικαιολογητικό. Η νέα εγκύκλιος αλλάζει αυτό το καθεστώς, επαναφέροντας τον έλεγχο με έγγραφα.

Διαβάστε επίσης:

Hellenic Train: Επιβίβαση και αποβίβαση μόνο από τη γραμμή ανόδου στον σταθμό Αφίδναι λόγω τεχικών εργασιών

Βοιωτία: «Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας – Αναζητούσαμε τη μητέρα της 62χρονης

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Δεν το περίμενα, δεν έχει ψυχολογικά, όλοι του λέγανε συγχαρητήρια», λέει ο πατέρας του 50χρονου (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kina dimosiografos covid (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στην φυλακή ξανά η δημοσιογράφος που αποκάλυψε την έξαρση του COVID-19

lebanon-vombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε περιοχές του νότου – Πέντε νεκροί εκ των οποίων τα τρία παιδιά

Πηγή: ekriti
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γήπεδο στην Κρήτη: Τραγικός επίλογος, πέθανε και η 2η εγκαυματίας

pirosvestiko-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία – Επιχειρούν εναέρια για την κατάσβεσή της

abbas
ΚΟΣΜΟΣ

Αμπάς: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς διαρκή ειρήνη» – Έξαλλοι οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 18:53
kina dimosiografos covid (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στην φυλακή ξανά η δημοσιογράφος που αποκάλυψε την έξαρση του COVID-19

lebanon-vombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε περιοχές του νότου – Πέντε νεκροί εκ των οποίων τα τρία παιδιά

Πηγή: ekriti
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γήπεδο στην Κρήτη: Τραγικός επίλογος, πέθανε και η 2η εγκαυματίας

1 / 3