Hellenic Train: Επιβίβαση και αποβίβαση μόνο από τη γραμμή ανόδου στον σταθμό Αφίδναι λόγω τεχικών εργασιών

Η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στον σταθμό Αφίδναι, από τη Δευτέρα 22/09/2025 έως και το Σάββατο 04/10/2025, κατά το χρονικό διάστημα 09:20-17:00, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη γραμμή ανόδου (αποβάθρες πλευράς προς Χαλκίδα).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η παραπάνω ρύθμιση γίνεται λόγω τεχνικών εργασιών που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και της μονοδρόμησης στο τμήμα Αφίδναι – Σφενδάλη. «Η Hellenic Τrain βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» αναφέρει η εταιρεία.
