Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Δεν το περίμενα, δεν έχει ψυχολογικά, όλοι του λέγανε συγχαρητήρια», λέει ο πατέρας του 50χρονου (Video)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο από τη Θεσσαλονίκη να δολοφονήσει με φρικτό τρόπο την αδερφή του. Ο τραγικός πατέρας των δυο αδελφών μίλησε στο Mega και στις Εξελίξεις Τώρα, λέγοντας πως δεν περίμενε ποτέ να προβεί σε μία τέτοια αποτρόπαια πράξη ο 50χρονος γιος του.
-Ε τι να κάνω; Κλαίω εδώ πέρα… τι να κάνω; Εγώ είμαι χάλια τώρα, τι να κάνω… δεν ξέρω τι να κάνω, τι να πω…
– Το περιμένατε ποτέ αυτό να γίνει;
– Όχι δεν το περίμενα. Όλοι συγχαρητήρια με δίνουν για τον γιο μου, χρόνια, χρόνια είναι αιμοδότης από 18 χρονών, αιμοδότης είναι.
– Και πώς έφτασε να κάνει κάτι τέτοιο;
– Ε δεν… κανένας δεν το περίμενε, όλοι έχουμε πέσει… τώρα ο σκοπός είναι πώς θα γίνει να… οι δικαστές να τον απαλλάξουν, πώς θα γίνει, γιατί είναι καλό παιδί. Όπου να πας όλοι συγχαρητήρια μου δίνουν, όλος ο κόσμος.
– Μιλήσατε μαζί του;
– Όχι δεν μίλησα ακόμα. Έπαιρνα τηλέφωνο δεν απαντούσε χθες. Την Παρασκευή, προχθές, εδώ στο σπίτι μου ήταν ο γιος μου.
– Και τι σας έλεγε; Ήτανε καλά; Τον προβλημάτιζε κάτι για την αδερφή του;
-Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Η κόρη μου δεν έμενε εδώ. Ο γιος μου ήρθε μόνος του εδώ, έρχεται και με βοηθάει.
– Με την κόρη είχατε σχέσεις;
-Βέβαια, είχα σχέσεις και οικονομικά και την στήριξα και όλα. Μια ζωή ολόκληρη και εγώ και ο γιος μου.
-Ο γιος σας είχε ψυχολογικά προβλήματα;
-Όχι, τι προβλήματα; Δεν είχε προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
– Τα αδέρφια μεταξύ τους ήταν αγαπημένα;
-Ναι καλέ, ήτανε. Χθες εδώ ήταν ο γιος μου στο σπίτι, εδώ σε εμένα, εδώ ήτανε.
– Και σας είπε κάτι για την αδερφή του;
-Όχι δεν είπε τίποτα κακό.
