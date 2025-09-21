Tραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο – Τραυματίστηκε σοβαρά ο 30χρονος φίλος του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στην Καβάλα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με έναν νεκρό και έναν τραυματία. Το αυτοκίνητο δύο φίλων που επέστρεφαν από βραδινή έξοδο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα.
Ο 28χρονος συνοδηγός σκοτώθηκε, ενώ ο 30χρονος οδηγός νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.
Η 62χρονη οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε. Η Τροχαία εξετάζει τα αίτια, ενώ οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν τον δρόμο «καρμανιόλα».
Διαβάστε επίσης:
Αργολίδα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Κουνούπι
Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της
Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλο» – Το ανατριχιαστικό τηλεφώνημα του 50χρονου με συγγενή του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.