Tραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο – Τραυματίστηκε σοβαρά ο 30χρονος φίλος του

Στην Καβάλα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με έναν νεκρό και έναν τραυματία. Το αυτοκίνητο δύο φίλων που επέστρεφαν από βραδινή έξοδο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα.

Ο 28χρονος συνοδηγός σκοτώθηκε, ενώ ο 30χρονος οδηγός νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.

Η 62χρονη οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε. Η Τροχαία εξετάζει τα αίτια, ενώ οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν τον δρόμο «καρμανιόλα».

