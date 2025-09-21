search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 16:38
ΕΛΛΑΔΑ

21.09.2025 15:37

Tραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο – Τραυματίστηκε σοβαρά ο 30χρονος φίλος του

21.09.2025 15:37
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new

Στην Καβάλα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με έναν νεκρό και έναν τραυματία. Το αυτοκίνητο δύο φίλων που επέστρεφαν από βραδινή έξοδο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα.

Ο 28χρονος συνοδηγός σκοτώθηκε, ενώ ο 30χρονος οδηγός νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.

Η 62χρονη οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε. Η Τροχαία εξετάζει τα αίτια, ενώ οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν τον δρόμο «καρμανιόλα».

