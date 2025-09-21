Μαρία Καρυστιανού: Στο Σύνταγμα με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – Η αγκαλιά και τα δάκρυα (Video)

Πλήθος κόσμου βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, που συνεχίζει για 7η ημέρα την απεργία πείνας, στο Σύνταγμα, απαιτώντας να γίνει η εκταφή της σορού του 22χρονου γιου του Ντένι.

Ανάμεσα στους ανθρώπους, που βρέθηκαν δίπλα του, για να δηλώσουν την αλληλεγγύη τους στο δίκαιο αίτημά ήταν η πρόεδρος του Σύλλογου Θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, που έχασε την κόρη της Μάρθη στο μοιραίο τρένο.

«Πείτε μου για μια χώρα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, που να κάθεται γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος, να ξεκινάει απεργία πείνας, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής. Γιατί έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή, γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει», δήλωσε αρχικά.

Η Μαρία Καρυστιανού συνεχίζει λέγοντας, «δευτερον δεν έχουν γίνει τοξικολογικές και μόνο γι’ αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως εκταφή και στη συνέχεια να μας δώσουν εξηγήσεις γιατί η κυρία Αδειλίνη, ο κύριος Μπακαϊμης, ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Τσόγκας δεν θέλουν την εκταφή!»

«Ευρωβουλευτές, Ευρωπαϊκό δικαστήριο και Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα λογοδοτήσουν για αυτό που συμβαίνει».

Άνθρωποι σχηματίζουν ουρές και το κύμα αλληλεγγύης μεγαλώνει για τον πατέρα του 22χρονου Ντένι, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, και απαιτεί την εκταφή του παιδιού του για να πάρει τις απαντήσεις που δικαιούται.

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας η συγκέντρωση συμπαράστασης στον απεργό πείνας, που συνεχίζει για 7η ημέρα τον αγώνα του, θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, με κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Ο Πάνος Ρούτσι απαιτεί την εκταφή του γιού του για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να εξακριβωθεί το πώς πέθανε το παιδί του, ένα αίτημα το οποίο έχουν απορρίψει οι εισαγγελικές αρχές.

Στην συμπρωτεύουσα, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στο «Δέντρο της Μνήμης», το οποίο βρίσκεται στη Νέα Παραλία και είναι αφιερωμένο στα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

