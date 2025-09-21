Ανομβρία τέλος: «Καταρρέει ο αντικυκλώνας, έρχονται τα πρωτοβρόχια» – Τι λένε Τσατραφύλλιας, Κολυδάς

Το ατμοσφαιρικό βουνό (αντικυκλώνας) που βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Το σκηνικό της ανομβρίας θα συνεχιστεί στον καιρό της χώρας και τις επόμενες ημέρες ωστόσο.

Σε ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας λέει πως ο αντικυκλώνας που έχει ταλαιπωρήσει τη χώρα, διατηρώντας την παρατεταμένη ανομβρία του προηγούμενου διαστήματος «καταρρέει» και «έρχονται τα πρωτοβρόχια».

«Αισιόδοξα είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σχετικά με τις πολυπόθητες βροχές στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα το ατμοσφαιρικό βουνό (αντικυκλώνας) που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας φαίνεται να καταρρέει το επόμενο Σαββατοκύριακο και να ανοίγει το δρόμο για βροχοφόρα συστήματα.

Ωστόσο μέχρι τότε θα απολαύσουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν (περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή 26/9) και η θερμοκρασία θα ξεπερνά τους 30 βαθμούς σε πεδινές περιοχές.

Υ.Γ: Για ένταση βροχοπτώσεων, περιοχές και διάρκεια θα τα πούμε στην ώρα τους», σημειώνει ο μετεωρολόγος».

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς, τονίζει, σε δική του ανάρτηση: «Ο ισχυρός αντικυκλώνας στη στάθμη των 500hPa στη Βαλκανική και την χώρα μας αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο (Block) για να έρθουν χαμηλά- δηλαδή υετοφόρα συστήματα- από τα Βορειοδυτικά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος να διατηρηθεί η ανομβρία».

ΑΡΓΟΥΝ ΠΟΛΥ , ΑΛΛΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ – ΚΡΑΤΑΜΕ ΟΜΩΣ "ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ"

«Προς το τέλος της εβδομάδος ο ισχυρός αντικυκλώνας μετατοπίζεται προς τις Σκανδιναβικές χώρες δημιουργώντας άλλο είδος εμποδισμού (Rex Blocking), ενώ παράλληλα δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες σε ένα χαμηλό της Κεντρικής Ευρώπης να κινηθεί μέσω Ιταλίας προς την περιοχή μας για να μας επηρεάσει το προσεχές ΣΚ», σημειώνει ο πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ.

Μάλιστα, δημοσιεύει σχετικό βίντεο στο οποίο φαίνονται «λίγα φαινόμενα την ερχόμενη Πέμπτη, περιμένοντας τα κάπως περισσότερα από τα δυτικά το Σάββατο».

«Έχουμε πολλές μέρες μέχρι τότε για να εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν. Γεγονός είναι ότι πρέπει να είμαστε φειδωλοί ως προς το θέμα του υετού, βασιζόμενοι στις εβδομαδιαίες τάσεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο, που δεν είναι και οι καλύτερες για την εποχή, όπως διακρίνεται στο τελευταίο βίντεο», υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος.

Πώς θα κυλήσει ο καιρός σήμερα Κυριακή (21/9)

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Πιθανότητα ασθενών βροχών στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 26 με 27 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

