search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 14:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 12:28

Θήβα: Πέντε συλλήψεις στην εθνική οδό – Πετούσαν πέτρες σε διερχόμενα αυτοκίνητα

21.09.2025 12:28
astynomia-1

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, κοντά στη Θήβα, όταν ομάδα ατόμων πετούσε πέτρες σε διερχόμενους οδηγούς, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τροχαία ατυχήματα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 84,5, όπου διερχόμενα οχήματα δέχτηκαν πέτρες από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) του αυτοκινητοδρόμου. Οι οδηγοί ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς καθώς και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν πέντε άτομα Ρομά που βρίσκονταν κοντά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο: τρεις ενήλικες (δύο άνδρες και μία γυναίκα) και δύο ανήλικους, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το Σάββατο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας (παράλληλη έδρα Θηβών), ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες πράξεις που έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος – «Θόλωσε»

Λασίθι: Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Επιχειρούν και εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

Πάνος Ρούτσι: Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στον πατέρα θύματος των Τεμπών, που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της

palestini simaia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λάμι: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει εν μια νυκτί στην ύπαρξή του»

karystianou routsi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Στο Σύνταγμα με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – Η αγκαλιά και τα δάκρυα (Video)

trump_erdogan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Για συμφωνία «μαμούθ» στις ΗΠΑ ο Ερντογαν: αγορά 250 Boeing και επιστροφή στα F-35 στη συνάντηση με Τραμπ- στο τραπέζι και η Γάζα

theodorikakos-delfoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας η διαφάνεια και η λογοδοσία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 14:12
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της

palestini simaia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λάμι: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει εν μια νυκτί στην ύπαρξή του»

karystianou routsi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Στο Σύνταγμα με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – Η αγκαλιά και τα δάκρυα (Video)

1 / 3