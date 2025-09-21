Απεργία ταξί: Τραβούν «χειρόφρενο» τα μεσάνυχτα για 18 ώρες οι οδηγοί

Σε νέα απεργία 18ωρών προχωρούν οι οδηγοί ταξί. Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν στις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής (21/9) έως τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας (22/9), προχωρούν οι οδηγοί ταξί.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των μελών του ΣΑΤΑ στην έκτακτη γενική συνέλευση του, που έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στον χώρο των μεταφορών, κάνοντας λόγο για «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας.Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας

Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών

Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς Κυρανάκη ς & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω Κ.Υ.Α. την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

ς & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω Κ.Υ.Α. την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Υποχρεωτική ηλ/κίνηση – Φορολογικό – Πειρατεία – Υποκλοπή Μετ. Έργου – Πολυεθνικές, μας τελειώνουν.



«Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο — είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης», επισημαίνουν.

