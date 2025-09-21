Καιρός: Τα 127 χιλιόμετρα ανά ώρα έφτασαν οι άνεμοι στη Πεντέλη -Πότε υποχωρούν 

Παρά την ηλιοφάνεια, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι έκαναν και πάλι αισθητή την παρουσία τους.

Μάλιστα, στην Αττική οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 12χλμ ανά ώρα στην κορυφή της Πεντέλης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Τριψήφιο έπιασαν οι άνεμοι και στη Κάρυστο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί και την Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται να εξασθενήσουν. Από την Παρασκευή ωστόσο αναμένεται νέα ενίσχυσή τους καθώς και πτώση της θερμοκρασίας 2-3 βαθμούς σε σχέση με το πως θα κυλήσει η εβδομάδα τις πρώτες ημέρες της.

