Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σήμερα Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία μας τιμά επίσης τη μνήμη των Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη και του Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο).
☀ Ανατολή ήλιου: 07:13 – Δύση ήλιου: 19:22
🌘 Σελήνη 0.5 ημέρας
Διαβάστε επίσης
Φουντώνουν ξανά τα Τέμπη: Σπίθα για την κοινωνική οργή η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι – Η Καρυστιανού και το κύμα συμπαράστασης (Photos)
Χωρίς ταξί μέχρι τις 6 το απόγευμα η Αττική – Νέα απεργία και έκτακτη γενική συνέλευση του ΣΑΤΑ (video)
Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός: Έως 6 μποφόρ οι άνεμοι με εξασθένηση από το απόγευμα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.