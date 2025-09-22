Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου

Σήμερα Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία μας τιμά επίσης τη μνήμη των Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη και του Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ζωγραφιά

Λουίζα, Λοΐζος

Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα

Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο).

☀ Ανατολή ήλιου: 07:13 – Δύση ήλιου: 19:22

🌘 Σελήνη 0.5 ημέρας

