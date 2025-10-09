ALPHA: Στα γαλανόλευκα θα «ντυθεί» ο σταθμός το βράδυ (video)

Σήμερα στις 21:45 το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς θα καλύψει απευθείας το (εκτός έδρας) ματς Σκωτία – Ελλάδα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου προκριματικού ομίλου, για το Μουντιάλ 2026.

Από το «Hamden Park» οι Νίκος Νταμπίζας, Ισίδωρος Πρίντεζης και Σπύρος Νάσιος θα μεταφέρουν το κλίμα, λίγο πριν από τη σέντρα, με συνεντεύξεις και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Μαζί τους στο γήπεδο και ο Στέλιος Γιαννακόπουλος.

Ο ποδοσφαιρικός «μαραθώνιος» αρχίζει στις 21:00 με την Pre Game εκπομπή και τον Άγγελο Στυλιάδη να φιλοξενεί στο στούντιο τον διεθνή τερματοφύλακα του Ατρομήτου, Λευτέρη Χουτεσιώτη.

Την Κυριακή (12/10), εξάλλου, ο Alpha θα μεταδώσει απευθείας (21.45) και την άλλη εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής μας, με τη Δανία.

