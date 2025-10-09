search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 17:50
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 15:39

ΜEGA: Πίσω από τις κάμερες για ένα παιδί και μια ανήθικη πρόταση για «Μια νύχτα μόνο» (photos)

09.10.2025 15:39
MEGA-mia-nichta-mono_4

Ετοιμάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς σκηνές για επεισόδια της νέας κοινωνικοδραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο» του Mega, με κεντρικές φιγούρες εκείνες των Μαριλίτας Λαμπροπούλου – Δημήτρη Λάλου, υπο στη σκηνοθετική μπαγκέτα του Στάμου Τσάμη.

Είναι η ιστορία της Αρετής Τριανταφύλλου (Μαριλίτας Λαμπροπούλου), βραβευμένης αρχιτέκτονα, χήρας και μητέρας ενός οκτάχρονου παιδιού, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Απελπισμένη να εξασφαλίσει τα χρήματα για τη θεραπεία του, ζητά βοήθεια από τον Οδυσσέα Χαριτάκη (Δημήτρη Λάλο), έναν επιτυχημένο αλλά συναισθηματικά απόμακρο επιχειρηματία, «σημαδεμένο» από το παρελθόν του. Χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια εκείνος, της προτείνει ως αντάλλαγμα να περάσουν μία νύχτα μαζί. Αυτή η συμφωνία, θα σημάνει την αρχή ενός έρωτα, που κανείς από τους δυο τους δεν μπορούσε να φανταστεί.

Ακριβώς σε αυτό το κρίσιμο σημείο της ιστορίας που γράφουν οι Στέλλα Βασιλαντωνάκη και Γιώργος Κρητικός, τρύπωσε ο φωτογραφικός φακός στους εργασιακούς χώρους εταιρείας στην οποία πραγματοποιούνται τα γυρίσματα και απαθανάτισε στιγμιότυπα από σκηνές καταλυτικής σημασίας για τις εξελίξεις της πλοκής.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα.

Διαβάστε επίσης:

MEGA: Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» αρχίζει γυρίσματα

ΑΝΤ1: Μετά την 28η Οκτωβρίου το τρίο «Ράδιο Αρβύλα», με ένα ερωτηματικό (video)

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu_trump_0910_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης – «Το αξίζει!»

AP25282439084486-1
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ μετέθεσε κατά 24 ώρες την κατάπαυση πυρός, στον έλεγχο του θα παραμείνει το 53% της Γάζας – Από Δευτέρα η απελευθέρωση ομήρων, λένε οι ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα

albertos skiathos 55- new
LIFESTYLE

Στην Αλόννησο ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό για περιβαλλοντικές δράσεις (Photos)

strakastroukes
ADVERTORIAL

Οι «ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ» κάνουν μπαμ για 3η χρονιά στο Μικρό Γκλόρια – Έξτρα παράσταση από 1η Νοεμβρίου

trump netanyahou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνεται από το Ισραήλ η επίσκεψη – αστραπή από Τραμπ – Πανηγυρίζει για τη συμφωνία ο Αμερικανός πρόεδρος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

xrysi-lira
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε νέα ύψη η τιμή του χρυσού - Τρέχουν να πουλήσουν… χρυσές λίρες όσοι τις κατέχουν

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 17:48
netanyahu_trump_0910_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης – «Το αξίζει!»

AP25282439084486-1
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ μετέθεσε κατά 24 ώρες την κατάπαυση πυρός, στον έλεγχο του θα παραμείνει το 53% της Γάζας – Από Δευτέρα η απελευθέρωση ομήρων, λένε οι ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα

albertos skiathos 55- new
LIFESTYLE

Στην Αλόννησο ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό για περιβαλλοντικές δράσεις (Photos)

1 / 3