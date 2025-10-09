ΜEGA: Πίσω από τις κάμερες για ένα παιδί και μια ανήθικη πρόταση για «Μια νύχτα μόνο» (photos)

Ετοιμάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς σκηνές για επεισόδια της νέας κοινωνικοδραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο» του Mega, με κεντρικές φιγούρες εκείνες των Μαριλίτας Λαμπροπούλου – Δημήτρη Λάλου, υπο στη σκηνοθετική μπαγκέτα του Στάμου Τσάμη.

Είναι η ιστορία της Αρετής Τριανταφύλλου (Μαριλίτας Λαμπροπούλου), βραβευμένης αρχιτέκτονα, χήρας και μητέρας ενός οκτάχρονου παιδιού, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Απελπισμένη να εξασφαλίσει τα χρήματα για τη θεραπεία του, ζητά βοήθεια από τον Οδυσσέα Χαριτάκη (Δημήτρη Λάλο), έναν επιτυχημένο αλλά συναισθηματικά απόμακρο επιχειρηματία, «σημαδεμένο» από το παρελθόν του. Χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια εκείνος, της προτείνει ως αντάλλαγμα να περάσουν μία νύχτα μαζί. Αυτή η συμφωνία, θα σημάνει την αρχή ενός έρωτα, που κανείς από τους δυο τους δεν μπορούσε να φανταστεί.

Ακριβώς σε αυτό το κρίσιμο σημείο της ιστορίας που γράφουν οι Στέλλα Βασιλαντωνάκη και Γιώργος Κρητικός, τρύπωσε ο φωτογραφικός φακός στους εργασιακούς χώρους εταιρείας στην οποία πραγματοποιούνται τα γυρίσματα και απαθανάτισε στιγμιότυπα από σκηνές καταλυτικής σημασίας για τις εξελίξεις της πλοκής.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα.

Διαβάστε επίσης:

MEGA: Το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» αρχίζει γυρίσματα

ΑΝΤ1: Μετά την 28η Οκτωβρίου το τρίο «Ράδιο Αρβύλα», με ένα ερωτηματικό (video)

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου