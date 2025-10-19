search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025
19.10.2025 07:42

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

19.10.2025 07:42
efimerides1

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ψάχνουμε για τον δεύτερο… Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Στρατηγική διπλής κάλπης

Real news: Η νέα Γάζα και ο ρόλος της Αθήνας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Επέκταση περιορισμών στα Airbnb

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Κυβέρνηση: Διαλύει το κράτος

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ημερολόγιο πληρωμών για 640.000 αγρότες

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η ακρίβεια Μητσοτάκη με αριθμούς!

ΕΣΤΙΑ: Στα άδυτα της Νέας Δημοκρατίας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Αρχίζει το πόκερ στη Μεσόγειο

Κυριακάτικη ΚONTRA: Αντίστροφη μέτρηση για Τσίπρα, Σαμαρά και το κοινωνικό Κίνημα των Τεμπών

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Αποχή ρεκόρ στις εκλογές

Documento: Γιώργος Μυλωνάκης Ελεγχόμενος και με βούλα Κοβέσι

Χρηστίδου για Μεσσαροπούλου: «Δεν θα την ακούσεις να ταχθεί ποτέ ενάντια στην κυβέρνηση»

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται – Δεν είναι περιβόλι κανενός»

taz: Τίτλοι τέλους για τη «μαέστρο» των τυπωμένων τίτλων

elliniko-arkadia-new
TRAVEL

Ελληνικό: Το χωριό-ησυχαστήριο της ορεινής Αρκαδίας (Video)

EFKA-new-1
ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιοποιήθηκε πάνω από το 50% του αρχείου

gerapetritis-fidan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές», απαντά ο Γεραπετρίτης στον Φιντάν για το SAFE

MONH_SINA
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Στον Ναό της Αναστάσεως, στα Ιεροσόλυμα, η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών

syntagma_tempi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαιοσύνη ζητούν πάνω απ’ όλα οι συγγενείς των θυμάτων

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

1 / 3