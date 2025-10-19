Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ψάχνουμε για τον δεύτερο… Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Στρατηγική διπλής κάλπης

Real news: Η νέα Γάζα και ο ρόλος της Αθήνας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Επέκταση περιορισμών στα Airbnb

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Κυβέρνηση: Διαλύει το κράτος

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ημερολόγιο πληρωμών για 640.000 αγρότες

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η ακρίβεια Μητσοτάκη με αριθμούς!

ΕΣΤΙΑ: Στα άδυτα της Νέας Δημοκρατίας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Αρχίζει το πόκερ στη Μεσόγειο

Κυριακάτικη ΚONTRA: Αντίστροφη μέτρηση για Τσίπρα, Σαμαρά και το κοινωνικό Κίνημα των Τεμπών

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Αποχή ρεκόρ στις εκλογές

Documento: Γιώργος Μυλωνάκης Ελεγχόμενος και με βούλα Κοβέσι

Διαβάστε επίσης:

Χρηστίδου για Μεσσαροπούλου: «Δεν θα την ακούσεις να ταχθεί ποτέ ενάντια στην κυβέρνηση»

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται – Δεν είναι περιβόλι κανενός»

taz: Τίτλοι τέλους για τη «μαέστρο» των τυπωμένων τίτλων