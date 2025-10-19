Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ψάχνουμε για τον δεύτερο… Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Στρατηγική διπλής κάλπης
Real news: Η νέα Γάζα και ο ρόλος της Αθήνας
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Επέκταση περιορισμών στα Airbnb
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Κυβέρνηση: Διαλύει το κράτος
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ημερολόγιο πληρωμών για 640.000 αγρότες
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η ακρίβεια Μητσοτάκη με αριθμούς!
ΕΣΤΙΑ: Στα άδυτα της Νέας Δημοκρατίας
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Αρχίζει το πόκερ στη Μεσόγειο
Κυριακάτικη ΚONTRA: Αντίστροφη μέτρηση για Τσίπρα, Σαμαρά και το κοινωνικό Κίνημα των Τεμπών
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Αποχή ρεκόρ στις εκλογές
Documento: Γιώργος Μυλωνάκης Ελεγχόμενος και με βούλα Κοβέσι
Διαβάστε επίσης:
Χρηστίδου για Μεσσαροπούλου: «Δεν θα την ακούσεις να ταχθεί ποτέ ενάντια στην κυβέρνηση»
Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται – Δεν είναι περιβόλι κανενός»
taz: Τίτλοι τέλους για τη «μαέστρο» των τυπωμένων τίτλων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.