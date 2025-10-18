search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 18:07
18.10.2025 16:09

Χρηστίδου για Μεσσαροπούλου: «Δεν θα την ακούσεις να ταχθεί ποτέ ενάντια στην κυβέρνηση»

18.10.2025 16:09
messaropoulou_verikios_xristidou

Θέση για την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δήμο Βερύκιο και την Τίνα Μεσσαροπούλου στον αέρα του Happy Day πήρε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Αγαπώ τη Σταματίνα που επανέφερε το θέμα την επόμενη μέρα, λέει “καλά, χθες τι κάνατε” και μετά τους λέει: ας μην το ξαναζήσουμε», ανέφερε η παρουσιάστρια του Mega, με τον Παύλο Σταματόπουλο να κάνει λόγο για «χτύπημα» του Δήμου Βερύκιου «κάτω από τη ζώνη».

«Και η Τίνα έχει δείξει τη διάθεσή της στην εκπομπή και ο Δημήτρης Παπανώτας και έχει μια ισορροπία σε αυτό το κομμάτι, γι’ αυτό απ’ όποια πλευρά και να ‘σαι θέλεις να δεις το Happy Day. Απλά ήταν άκομψος ο τρόπος, δεν είναι ότι το αποποιείται αυτό η Τίνα. Μιλάει απλώς για συγκεκριμένα γεγονότα, δεν θα την ακούσουμε να ταχθεί ποτέ ενάντια στην κυβέρνηση. Αυτό θα το κάνει ο Δημήτρης», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Οι θέσεις της είναι πολύ συγκεκριμένες, τις ακούμε κάθε πρωί και δεν έχουν να κάνουν με τον σύζυγό της. Αντίστοιχα από την άλλη πλευρά δέχεται επιθέσεις και ο Δημήτρης Παπανώτας. Η Σταματίνα, ας πούμε, δεν ξέρεις τι θέση παίρνει ούτε και τι ψηφίζει. Όταν επιλέγεις να είσαι ξεκάθαρος, θα έχεις τους μισούς μαζί σου και τους μισούς απέναντί σου. Αυτό το χιουμοράκι όμως δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, το κάνουν συχνά μεταξύ τους στην εκπομπή», ανέφερε η παρουσιάστρια του Mega.

