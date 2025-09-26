MEGA: Γιορτάζει τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς «Στο παρα πέντε»

Σαν σήμερα το 2005, στις 22.00 προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο της θρυλικής σουρεαλιστικής κωμικής περιπέτειας «Στο παρα πέντε» σε σενάριο Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου (φέτος υπογράφει τις σκηνοθεσίες στις σειρές «Να με λες μαμά», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι») στην οποία πέντε φαινομενικά αταίριαστοι άνθρωποι ενεπλάκησαν τυχαία σε μια υπόθεση μυστηρίου και κατέληξαν να αλλάξουν τις ζωές τους. Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος έγιναν «άγγελοι του καλού» και απένειμαν δικαιοσύνη για ένα έγκλημα που παρέμενε ατιμώρητο 30 ολόκληρα χρόνια.

Σήμερα ακριβώς την ίδια ώρα (22.00) και δύο δεκαετίες αργότερα το Mega γιορτάζει την θρυλική επιτυχημένη σειρά του με μια ιντερνετική διαδραστική γιορτή που οργανώνει στο ειδικό microsite για τη σειρά στο megatv.com και καλεί τον κόσμο για να γίνει μέλος της παρέας του «Στο παρα πέντε» σε ένα ιδιότυπο reunion.

«Όπως η Αμαλία καθοδηγούσε τους ήρωες, έτσι κι εσύ μπορείς τώρα να συμβάλλεις στη διαμόρφωση αυτού του πρωτόγνωρου τηλεοπτικού αφιερώματος. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! Δήλωσε παρών στο μεγάλο αυτό πάρτι που θα φωτίσει ξανά τις πιο θρυλικές στιγμές του “Στο Παρά Πέντε”» ενημερώνει το κανάλι.

Από τις 22:00 όποιος θέλει μπαίνει στο megatv.com και βοηθά να επανέλθει η μαγεία της κωμωδίας-φαινόμενο του Mega. «Απάντησε στις ερωτήσεις, διάλεξε τις αγαπημένες σου σκηνές και… ποιος ξέρει; Ίσως η ιδέα σου ζωντανέψει στην οθόνη:

Πώς φαντάζεσαι τους ήρωες 20 χρόνια μετά;

Ποια σκηνή θα ήθελες να ξαναδείς;

Ποια είναι η αγαπημένη σου ατάκα που χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου;», ιντριγκάρει το Mega για το ψηφιακό πάρτι για τα 20αχρονα της σειράς.

