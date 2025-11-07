«Stranger Things»: Τα πρώτα (τρομακτικά) 5 λεπτά της τελευταίας σεζόν της σειράς (Video)

Ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει το θρυλικό πλέον «Stranger Things» είναι ενδεχομένως να επιστρέψει ακριβώς στην αρχή του.

Και αυτό γίνεται στα πρώτα πέντε λεπτά του πρώτου επεισοδίου που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, προκαλώντας πανικό στους φαν της σειράς.

Το πρώτο επεισόδιο μας μεταφέρει στο 1983, όταν το Χόκινς συγκλονίστηκε για πρώτη φορά μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση του Γουίλ Μπάιερς (Noah Schnapp).

Με τίτλο «The Crawl», το επεισόδιο ξεκινά κάπου βαθιά μέσα στο δάσος του Upside Down. Ο Γουίλ είναι μόνος και τρομοκρατημένος, κουρνιασμένος μέσα σε ένα πρόχειρο καταφύγιο, όταν ένας ανατριχιαστικός ήχος από ράγισμα τον κάνει να πεταχτεί όρθιος.

Ένα απειλητικό Ντεμογκόργκον είναι απ’ έξω και έτοιμο να επιτεθεί, αναγκάζοντας τον Γουίλ να τρέξει μέσα στο δάσος και να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο. Το Ντεμογκόργκον τον προλαβαίνει και τον σέρνει στο άντρο του Βέκνα, με τον οποίο ο Γουίλ συναντιέται για πρώτη φορά…

Ενδεικτικό της… ανυπομονησίας των θεατών είναι ότι το βίντεο είχε πάνω από 1 εκατομμύριο views μέσα στις 4 πρώτες ώρες της προβολής του, με πολλούς πάντως να σημειώνουν ότι ο Γουίλ… δεν είναι ο Γουίλ, μια και προφανώς ο νεαρός πρωταγωνιστής έχει πλέον μεγαλώσει και αλλάξει εμφανισιακά, όπως εξάλλου και τα υπόλοιπα παιδιά του καστ.

Διαβάστε επίσης:

Επέστρεψε στην κορυφή της τηλεθέασης ο «Άγιος έρωτας» την Τετάρτη (5/11)

Αγγελική Νικολούλη: Το μήνυμά της για την αναβολή της εκπομπής – Πότε επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»

Δημοσιογράφος απολύθηκε επειδή έκανε «άβολη» ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή