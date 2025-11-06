Δημοσιογράφος απολύθηκε επειδή έκανε «άβολη» ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ένα κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης σε Βρυξέλλες και Ιταλία έχει προκαλέσει η απόφαση του ειδησεογραφικού πρακτορείου Agenzia Nova να απολύσει τον νεαρό ρεπόρτερ του Γκαμπριέλε Νουντσιάτι εξαιτίας της ερώτησης που είχε απευθύνει στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, Πάουλα Πίνο, στις 13 Οκτωβρίου, αν η Ε.Ε. θεωρεί πως το Ισραήλ θα αναλάβει να πληρώσει για την ανοικοδόμηση στη Γάζα, καθώς την ισοπέδωσε με τους βομβαρδισμούς, όπως η Ρωσία στην Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε διπλωματικό ελιγμό, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «πολύ ενδιαφέρουσα», αλλά δεν σχολίασε. Το στιγμιότυπο έκανε το γύρο του διαδικτύου και εξαπλώθηκε από τα σόσιαλ μίντια.

Περίπου ένα 15ήμερο αργότερα, συγκεκριμένα στις 27 Οκτωβρίου, ο δημοσιογράφος απολύθηκε ενημερώνουν η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.

Αρκετοί Ιταλοί ευρωβουλευτές έκαναν σχόλια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας υπέρ του δημοσιογράφου. « Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που θα πρέπει να ανησυχήσει όποιον ενδιαφέρεται για την ελευθερία του Τύπου», σχολίασε ο ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Σάντρο Ρουότολο. Τον ίδιο τόνο χρησιμοποίησε και η Ιλάρια Σάλις της Πράσινης και Αριστερής Συμμαχίας: «Ένα ανησυχητικό μήνυμα για την ελευθερία του Τύπου. Η ερώτηση ανέδειξε τα απαράδεκτα διπλά μέτρα και σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αλλά και στη Ιταλία το Εθνικό Συμβούλιο του Τάγματος των Δημοσιογράφων βρίσκεται στο πλευρό του δημοσιογράφου και υπενθυμίζει ότι «ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να θέτει ερωτήσεις που μπορεί να είναι άβολες ή ανεπιθύμητες».

Η Κομισιόν πήρε αποστάσεις από το- σοβαρό- ζήτημα και θέλει να διαλύσει αμφιβολίες για πιθανή παρέμβαση της στην απόλυση του Ιταλού δημοσιογράφου. Η εκπρόσωπο της, Αριάνα Ποντέστα σε σημείωμα της Ε.Ε. που αναρτήθηκε στο ιταλικό Askanews αποσαφηνίζει ότι «η Επιτροπή δεν έχει επικοινωνήσει με την Agenzia Nova σχετικά με αυτό το θέμα».

Επιπλέον, οι Βρυξέλλες τόνισαν ότι «αποδίδουν ύψιστη σημασία στην ελευθερία του Τύπου» και ότι «είναι πάντα διαθέσιμες να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις στο πλαίσιο της μεσημεριανής συνέντευξης Τύπου».

Η διοίκηση του ιταλικού πρακτορείο ειδήσεων στο οποίο εργαζόταν ο Νουντσιάτι έδειξε την έξοδο στον δημοσιογράφο επειδή- ισχυρίζεται- έκανε «μια τεχνικά λανθασμένη ερώτηση». Το λάθος, κατά τον ιταλικό ΜΜΕ, ήταν η σύγκριση Ρωσίας- Ισραήλ.

«Η διαφορά μεταξύ των θέσεων της Ρωσίας και του Ισραήλ παρουσιάστηκε επανειλημμένα στον συνεργάτη μας», υποστηρίζει το πρακτορείο Nova, αλλά «παρόλα αυτά δεν κατάλαβε την ουσιαστική και τυπική διαφορά στις καταστάσεις και μάλλον επέμεινε ότι η ερώτηση που τέθηκε ήταν σωστή, δείχνοντας έτσι ότι αγνοεί τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου», είναι η συνέχεια της εκδοχής από το πρακτορείο Nova στο ζήτημα.

Διεθνή ΜΜΕ θεωρούν πως η Κομισιόν δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή στην υπόθεση και το περιστατικό είναι απόρροια της ανελευθερίας που επικρατεί στην Ιταλία.

Διαβάστε επίσης:

Ο Alpha στην κεφαλή της κούρσας τηλεθέασης την Τετάρτη (5/11)

Η Αυστραλία ετοιμάζει νόμο για Netflix, Disney+ και άλλες πλατφόρμες προκειμένου να επενδύουν στην εγχώρια οπτικοακουστική βιομηχανία

Ο Αντώνης Σαμαράς απαντά εάν θα κάνει νέο κόμμα – Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον ΑΝΤ1