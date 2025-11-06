Η Αυστραλία ετοιμάζει νόμο για Netflix, Disney+ και άλλες πλατφόρμες προκειμένου να επενδύουν στην εγχώρια οπτικοακουστική βιομηχανία

Κάνει θραύση, παγκοσμίως, όχι μόνον σε ένα κοινό παιδικής προσχολικής – νηπιακής ηλικίας, αλλά και σε ενήλικες. Δεν είναι απλώς μια σειρά animation. Είναι μια σοφιστικέ σειρά animation από την Αυστραλία που έχει «κατακτήσει» τον κόσμο. Κεντρική φιγούρα η Μπλούι (Bluey). Μια μπλε σκυλίτσα με αστείρευτη φαντασία, άφθονο χιούμορ και απίστευτα τρυφερές στιγμές με την οικογένειά της.

Η Μπλούι είναι ένα έξυπνο, ενεργητικό και γεμάτο φαντασία κουτάβι 6 ετών που ανήκει στη ράτσα Blue Heeler, την αυστραλιανή ράτσα σκύλων βοσκής. Ζει με τη μικρότερη αδερφή της Μπίνγκο (Bingo) και τους γονείς τους, τον Μπάντιτ (Bandit) και την Τσίλι (Chilli). Κάθε επεισόδιο είναι μια μικρή, καθημερινή περιπέτεια γεμάτη παιχνίδι, χιούμορ και συναισθηματικές στιγμές.

Η Μπλούι έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 2018 στην Αυστραλία, μέσα από την πλατφόρμα ABC Kids του Australian Broadcasting Corporation. Είναι παραγωγή των Ludo Studios με υποστήριξη από την BBC Studios και τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό της Αυστραλίας ABC.

Η σειρά «απογειώθηκε» και «πέταξε» πέρα από τα εδαφικά όρια της μακρικής ηπείρου κάνοντας παγκόσμια καριέρα στο Disney+.

Όλοι συμφωνούν πως θέλουν περισσότερη… Μπλούι. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας σε μια – ακόμα – κίνηση προάσπισης της οπτικοακουστικής παραγωγής της τις επόμενες ημέρες ετοιμάζεται, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, να περάσει νόμο με τον οποίο οι ψηφιακές συνδρομητικές πλατφόρμες, όπως οι Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, υποχρεούνται να επενδύουν 7,5% των εσόδων τους από την Αυστραλία σε τοπικό περιεχόμενο.

Η υπόθεση δεν είναι καινούργια, είδηση όμως αποτελεί το ποσοστό.

Η Αυστραλία έχει από το 2015 αρχίσει μια προσπάθεια, κατ’ αρχήν να φορολογήσει τις μεγάλες τεχνολογικές πολυεθνικές που φοροδιαφεύγουν συστηματικά και δραστηριοποιούνται και στη χώρα, με συστηματικό κυνηγητό, υποχρεώνοντάς τες να κάνουν πωλήσεις επί τόπου και όχι μέσω φορολογικών παραδείσων.

Από το 2023 η Αυστραλιανή κυβέρνηση ετοιμαζόταν για θεσμικό πλαίσιο, μέρος μιας εθνικής πολιτιστικής πολιτικής που ονομάζεται «Revive», με το οποίο θα επέβαλε ποσοστώσεις τοπικού περιεχομένου στις πλατφόρμες streaming (Netflix, Disney+ κλπ).

Το νομοσχέδιο δεν κατατέθηκε νωρίτερα, καθώς οι Αυστραλοί περίμεναν αρχικά τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2024 και αργότερα φοβόντουσαν ότι ο νικητής τους, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αντεπιτεθεί με δασμούς .

Το σχέδιο είναι όλες τις υπηρεσίες streaming, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο συνδρομητές στην Αυστραλία, υποχρεωτικά να παράγουν αυστραλιανή μυθοπλασία, παιδικά, ντοκιμαντέρ, καλλιτεχνικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και η κάθε υπηρεσία streaming πρέπει να δαπανά το 7,5% των τοπικών εσόδων για τη δημιουργία τοπικού περιεχομένου. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ χαμηλότερος από το όριο του 20% που είχε προωθηθεί από την Screen Producers Australia, την ένωση παραγωγών οπτικοακουστικού περιεχομένου της χώρας. Η τηλεόραση και η καλωδιακή τηλεόραση έχουν ήδη θεσπίσει παρόμοιους κανονισμούς.

«Από την εποχή που άρχισαν να λειτουργούν στην Αυστραλία, οι υπηρεσίες streaming έχουν δημιουργήσει μερικές εξαιρετικές εκπομπές. Αυτή η υποχρέωση θα εξασφαλίσει ότι αυτές οι ιστορίες — οι δικές μας ιστορίες — θα συνεχίσουν να γίνονται», είπε ο υπερυπουργός (μεταξύ άλλων και των Τεχνών) Τόνι Μπέρκ.

«Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα που παρακολουθούν οι άνθρωποι, οι αυστραλιανές ιστορίες θα είναι μέρος της εμπειρίας τους», είπε η υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Ουέλς.

