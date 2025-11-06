search
06.11.2025
06.11.2025 20:12

Αγγελική Νικολούλη: Το μήνυμά της για την αναβολή της εκπομπής – Πότε επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»

06.11.2025 20:12
nikoloyli-new

Αναβάλλεται η αποψινή εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ» λόγω της απώλειας της μητέρας της παρουσιάστριας.

Η δημοσιογράφος προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα social media σήμερα (6/11) μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», ευχαριστώντας το κοινό για τα »μηνύματα αγάπης και στήριξης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. 

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Φίλοι μου, θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, που σταθήκατε διακριτικά δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Η απώλεια της μητέρας μου  άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου.

Σας ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα, τα  λόγια αγάπης και στήριξης, τις προσευχές σας. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση συμπαράστασης είχε για μένα βαθιά σημασία.
Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης. Με τη δική σας παρουσία, ένιωσα πως η αγάπη της εξακολουθεί να υπάρχει, μέσα από εσάς.

Ζητώ την κατανόηση σας γιατί το «Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα. Τα φώτα θα τα ανάψουμε πάλι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, με νέες υποθέσεις και έρευνες.
Σας ευχαριστώ όλους, με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, Αγγελική».

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

