06.11.2025 20:45

Επέστρεψε στην κορυφή της τηλεθέασης ο «Άγιος έρωτας» την Τετάρτη (5/11)

06.11.2025 20:45
INNER-AGIOS_1 (1)
credit: Alpha

Η νέα συνθήκη που αναπτύχθηκε στη μάχη της τηλεθέασης με νέες προγραμματικές προτάσεις και ανατοποθετήσεις αρκετών, διαφοροποιήθηκε χθες και σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις πλοκές των σειρών μυθοπλασίας ο «Άγιος έρωτας» πέρασε μπροστά από κάθε άλλο πρόγραμμα καταφέρνοντας για μια ακόμη φορά – σε σύντομο διάστημα – διψήφιο ποσοστό τηλεθέασης το οποίο αντιστοιχεί σε πάνω από ένα εκατ. τηλεθεατές.

Στο δεύτερο σκαλοπάτι πέρασε η εκπομπή «Ραδιο αρβύλα» με δυναμική ελαφρώς διαφοροποιημένη προς τα κάτω σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, συγκρατώντας το κοινό που την προτιμά σε πλήθος άνω των 800.000 τηλεθεατών.

Τρίτη επιλογή ήταν και χθες το «Να μ’αγαπάς» με πέμπτη το «Grand Hotel», όμως με επίδοση που μέχρι πρόσφατα το αναδείκνυε πιο ψηλά στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο, αποτελώντας ένδειξη για την αυξητική τάση στην ένταση του ανταγωνισμού.

Στη μέση της 10αδας ξεχώρισε η απευθείας μετάδοση της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ- Μπαρτσελόνα, ο «Τροχός της τύχης» προωθήθηκε στην έκτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen, ανεβαίνοντας μια θέση σε σχέση με την Τρίτη, το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» επέστρεψε και ήταν έβδομη επιλογή της ημέρας, ενώ στις άλλες θέσεις του Top 10 εκτός από το σταθερό στις προτιμήσεις δελτίο ειδήσεων του Mega, βρέθηκαν τα τηλεπαιχνίδια «The chase» και «Deal».

tzokovits 6654- new
Χωρίς κατηγορία

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Τζόκοβιτς στα ελληνικά μετά το ματς: «Καλησπέρα Ελλάδα, πρώτα ο Θεός»

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Το Καζακστάν θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

6721706
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1 – Πράσινη «απόδραση» στο 85′ με υπογραφή Τζούρισιτς

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Κυβέρνηση ερασιτεχνών, άλλα λένε τον Σεπτέμβρη και άλλα γίνονται τον Οκτώβρη»

GEOTRISI251_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Politico: Την ώρα που ο ΟΗΕ καταδικάζει την επέκταση των ορυκτών καυσίμων, η Ελλάδα ξεκινά γεωτρήσεις

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

