Επέστρεψε στην κορυφή της τηλεθέασης ο «Άγιος έρωτας» την Τετάρτη (5/11)

Η νέα συνθήκη που αναπτύχθηκε στη μάχη της τηλεθέασης με νέες προγραμματικές προτάσεις και ανατοποθετήσεις αρκετών, διαφοροποιήθηκε χθες και σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις πλοκές των σειρών μυθοπλασίας ο «Άγιος έρωτας» πέρασε μπροστά από κάθε άλλο πρόγραμμα καταφέρνοντας για μια ακόμη φορά – σε σύντομο διάστημα – διψήφιο ποσοστό τηλεθέασης το οποίο αντιστοιχεί σε πάνω από ένα εκατ. τηλεθεατές.

Στο δεύτερο σκαλοπάτι πέρασε η εκπομπή «Ραδιο αρβύλα» με δυναμική ελαφρώς διαφοροποιημένη προς τα κάτω σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, συγκρατώντας το κοινό που την προτιμά σε πλήθος άνω των 800.000 τηλεθεατών.

Τρίτη επιλογή ήταν και χθες το «Να μ’αγαπάς» με πέμπτη το «Grand Hotel», όμως με επίδοση που μέχρι πρόσφατα το αναδείκνυε πιο ψηλά στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο, αποτελώντας ένδειξη για την αυξητική τάση στην ένταση του ανταγωνισμού.

Στη μέση της 10αδας ξεχώρισε η απευθείας μετάδοση της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ- Μπαρτσελόνα, ο «Τροχός της τύχης» προωθήθηκε στην έκτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen, ανεβαίνοντας μια θέση σε σχέση με την Τρίτη, το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» επέστρεψε και ήταν έβδομη επιλογή της ημέρας, ενώ στις άλλες θέσεις του Top 10 εκτός από το σταθερό στις προτιμήσεις δελτίο ειδήσεων του Mega, βρέθηκαν τα τηλεπαιχνίδια «The chase» και «Deal».

