08.11.2025 13:28

Αντωνά για Λιάγκα: «Τον επηρεάζουν τα σχόλια για την εμφάνισή του – Γίνεται στόχος επειδή είναι καυστικός ο λόγος του»

Για το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή του αναφορικά με άρθρο που είχε γραφτεί για το βάρος του μίλησε η Μαρία Αντώνα στο «Χαμογέλα και Πάλι».

«Εννοείται ότι τον επηρεάζουν, ειδικά όταν έχουν κάνει με την εμφάνιση ενός ανθρώπου. Και στον πιο όμορφο να πας, κάτι που μπορεί να πεις και να μην είναι ωραίο και κομψό μπορεί να τον επηρεάσει», ανέφερε αρχικά η ραδιοφωνική παραγωγός.

«Δεν καταλαβαίνω τη ψυχοσύνθεση που μπορεί να βρίσκεται ένας άνθρωπος για να σχολιάσει απροκάλυπτα την εξωτερική σου εμφάνιση. Είσαι αφεντικό του εαυτού σου. Δεν μπορεί να αποφασίζει ένας άλλος το τι θα κάνεις και πώς θα είσαι», πρόσθεσε.

«Δεν είναι ωραίο να γίνεται. Είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει με θέμα παρεξήγησης, πουλάει αρκετά σε τίτλους και σε σχόλια, οπότε θεωρώ ότι γι’ αυτό γίνεται στόχος και θέμα συζήτησης, επειδή είναι καυστικός ο λόγος του. Καθετί που λέει, το εννοεί και το έχει στην καρδιά του. Είναι αυτό που θα συζητήσει στις παρέες του με τους φίλους του», κατέληξε η Μαρία Αντωνά.

«Τον Λιάγκα μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε γιατί δεν τον γουστάρουμε»

Υπενθυμίζεται πως ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 ξέσπασε, την Παρασκευή, στην εκπομπή του με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: «Δεχόμαστε και οι άντρες το ίδιο bullying. Υπάρχει τίτλος σε εφημερίδα “Ο Λιάγκας είναι χοντρός” και δεν κινήθηκα νομικά. Υπήρχε ένας από τη showbiz να βγει και να πει ντροπή για τον Γιώργο Λιάγκα; Όχι. Αυτό είναι η κατάντια της κοινωνία μας».

»Τον Λιάγκα μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε γιατί δεν τον γουστάρουμε, ενώ την κ. Γεροκωνσταντή ορθολογικά και σωστά απαγορεύεται. Απαγορεύεται και στον Λιάγκα όμως. “Ο Λιάγκας είναι χοντρός”, αυτός ήταν ο τίτλος, δεν έχει γραφτεί για κανέναν άλλον άνθρωπο τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα και δε βγήκε ένας να πει ότι είναι ντροπή και απαράδεκτο», επισήμανε.

