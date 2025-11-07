search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025
07.11.2025 20:24

Η Κανελλίδου απαντά στη δήλωση Καρβέλα για το έντεχνο τραγούδι: «Ένας ατάλαντος δεν γίνεται εύκολα μεγάλος και τρανός»

07.11.2025 20:24
aleka-kanellidou

Τη δική της απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα για το έντεχνο τραγούδι έδωσε η Αλέκα Κανελλίδου μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star». 

Ο γνωστός μουσικός και συνθέτης, σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφέρθηκε με σκληρή γλώσσα στο έντεχνο τραγούδι, λέγοντας, μεταξύ άλλων: «Η εντεχνίλα άρχισε να σαπίζει όταν σταμάτησε το ωραίο τραγούδι, και από ωραίο ελληνικό τραγούδι έγινε έντεχνο τραγούδι, δηλαδή το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων». 

Αλέκα Κανελλίδου: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει καλό και κακό τραγούδι και τίποτα άλλο

Τη σχετική δήλωση κλήθηκε να σχολιάσει η γνωστή τραγουδίστρια Αλέκα Κανελλίδου, με την ίδια να τονίζει ότι, κατά τη γνώμη της, ένας ατάλαντος καλλιτέχνης δεν μπορεί να καταξιωθεί στην Ελλάδα. 

«Ένας ατάλαντος δε γίνεται εύκολα μεγάλος και τρανός σε αυτή τη χώρα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει καλό και κακό τραγούδι, τίποτα άλλο πέρα από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αλέκα Κανελλίδου.

