Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι ζει μια «κρυφή ζωή» – Έχει ανώνυμο λογαριασμό στο στο TikTok και στήνει άγριους καυγάδες

Η Τζένιφερ Λόρενς δεν είναι απλώς μια ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ και μητέρα δύο παιδιών. Θα μπορούσε επίσης να είναι η ανώνυμη χρήστης του TikTok που τρολάρει στα σχόλια ενός βίντεο.
«Έχω ένα μυστικό», είπε η 35χρονη στον συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Πάτινσον καθώς έπαιρναν συνέντευξη ο ένας από τον άλλον για να διαφημίσουν τη νέα τους ταινία, «Die My Love».
Το ζευγάρι συζητούσε την ερώτηση: «Έχεις κάποια μυστική εμμονή που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν;» στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στο Fandango.
«Έχεις;» απάντησε ο Πάτινσον, πριν η σταρ επιβεβαιώσει: «Έχω».
«Μπλέκω — μπλέκω σε καβγάδες στο TikTok».
Αφού ο Πάτινσον γέλασε, στη συνέχεια τη ρώτησε αν το κάνει αυτό μέσω σχολίων, με τη Λόρενς να παραδέχεται: «Μπλέκω σε καβγάδες στην ενότητα των σχολίων».
«Και ένα κορίτσι μου είπε κάτι σαν, “Πόσο χρονών είσαι; Βρες μια ζωή!”», πρόσθεσε η Λόρενς, γελώντας.
Συνέχισε λέγοντας ότι όλα ξεκίνησαν με «καβγάδες» για θέματα όπως «Πραγματικές Νοικοκυρές» και «Καρντάσιαν».
Στη συνέχεια, «έγινε πολύ έντονο», είπε η Λόρενς, όταν άρχισε να σχολιάζει τη βρετανική βασιλική οικογένεια.
«Πολλοί άνθρωποι απλώς δεν γνώριζαν ότι οι Μάουντμπατεν, ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν παντρεμένη με τον πρώτο της ξάδελφο. Απλώς ισχύει. Αυτό είναι απλώς γεγονός. Είναι ξαδέρφια», πρόσθεσε.
Στην πραγματικότητα, η εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας και ο σύζυγός της, Πρίγκιπας Φίλιππος, ήταν τρίτα ξαδέρφια. Η μητέρα του Φιλίππου, η Πριγκίπισσα Αλίκη του Μπάτενμπεργκ, ήταν δισέγγονη της Βασίλισσας Βικτωρίας και ο πατέρας της Βασίλισσας Ελισάβετ, ο Βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’, ήταν δισέγγονος της Βασίλισσας Βικτωρίας.
Ο Πάτινσον απάντησε σημειώνοντας ότι η Λόρενς βρισκόταν σε ένα «εξαιρετικά εξειδικευμένο κομμάτι του TikTok».
Αφού υπερασπίστηκε τον εαυτό της ενάντια στους χρήστες του TikTok που την κατηγόρησαν ότι «καταστρέφει» τη βασιλική οικογένεια, η Λόρενς ομολόγησε στον Πάτινσον: «Υποθέτω ότι είμαι θύμα οργής στο TikTok».
Το ψυχολογικό θρίλερ «Die My Love», σε σκηνοθεσία Λιν Ράμσεϊ, κυκλοφόρησε την Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.
