search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 15:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 14:02

«Die, My Love»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας ταινίας της Λιν Ράμσεϊ με τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον

06.09.2025 14:02
lorens_patinson

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το πολυαναμενόμενο φιλμ των Καννών, «Die, My Love» της σκηνοθέτιδας Λιν Ράμσεϊ, με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Οι δύο πρωταγωνιστές βρέθηκαν στο 78ο φεστιβάλ Καννών, τον Μάιο, όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.

Η ταινία -που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρβιτς (Ariana Harwicz) του 2017- ακολουθεί τη ζωή της Grace (Λόρενς), μιας νέας μητέρας στην αγροτική Moντάνα, η οποία παλεύει με την ψυχική της υγεία, με τις συνέπειες να είναι ολέθριες για την ίδια και τον σύζυγό της (Πάτινσον).

Στο πλευρό τους βρίσκονται οι Σίσι Σπέισεκ (Sissy Spacek), Νικ Νόλτε (Nick Nolte) και ΛαΚίθ Στάνφιλντ (LaKeith Stanfield).

Την παραγωγή υπογράφουν οι Λόρενς, Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), Μόλι Σμιθ (Molly Smith), Αντρέα Κάλντεργουντ (Andrea Calderwood), Τζαστίν Τσιαρόκι (Justine Ciarrocchi), Θαντ Λάκινμπιλ (Thad Luckinbill) και Τρεντ Λάκινμπιλ (Trent Luckinbill).

Πόσο κόστισαν τα δικαιώματα για την ταινία

Το σενάριο έγραψαν η Ράμσεϊ και οι Έντα Γουόλς (Enda Walsh) και ‘Αλις Μπερτς (Alice Birch).

Η Mubi απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι 24 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της 78ης διοργάνωσης των Καννών, σύμφωνα με το Deadline.

Η πρεμιέρα της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 7 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Είκοσι χρόνια Αναλόγιο

Επιβεβαιώνει η Τζούλια Γκάρνερ ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα σε νέα ταινία

«John Candy: I Like Me»: Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του καναδού κωμικού – «Δεν φτιάχνουν πια τέτοιους ανθρώπους» (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oaka-basket-gipedo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διπλό «χαστούκι» στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από διοίκηση και προπονητές της Ευρωλίγκας για το final4 του 2026 στο ΟΑΚΑ

mpezos-new
LIFESTYLE

Μπέζος: «Οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι – Το συναντώ συχνά στη γενιά μου» (Video)

armani_main
ΚΟΣΜΟΣ

Τζιόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του στο Μιλάνο – «Κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων» (Photos/Video)

trena_tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πόρισμα για τα Τέμπη: Πρόβλημα με την πυρασφάλεια των τρένων εντόπισαν γερμανοί ειδικοί

karystianou-pano
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: Κλειστό από τις 16:00 και μετά το μετρό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

balatsinouarmani
LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Το συγκινητικό «αντίο» στον Giorgio Armani - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε» (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 15:17
oaka-basket-gipedo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διπλό «χαστούκι» στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από διοίκηση και προπονητές της Ευρωλίγκας για το final4 του 2026 στο ΟΑΚΑ

mpezos-new
LIFESTYLE

Μπέζος: «Οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι – Το συναντώ συχνά στη γενιά μου» (Video)

armani_main
ΚΟΣΜΟΣ

Τζιόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του στο Μιλάνο – «Κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων» (Photos/Video)

1 / 3