«Die, My Love»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας ταινίας της Λιν Ράμσεϊ με τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το πολυαναμενόμενο φιλμ των Καννών, «Die, My Love» της σκηνοθέτιδας Λιν Ράμσεϊ, με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Οι δύο πρωταγωνιστές βρέθηκαν στο 78ο φεστιβάλ Καννών, τον Μάιο, όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.

Η ταινία -που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρβιτς (Ariana Harwicz) του 2017- ακολουθεί τη ζωή της Grace (Λόρενς), μιας νέας μητέρας στην αγροτική Moντάνα, η οποία παλεύει με την ψυχική της υγεία, με τις συνέπειες να είναι ολέθριες για την ίδια και τον σύζυγό της (Πάτινσον).

Στο πλευρό τους βρίσκονται οι Σίσι Σπέισεκ (Sissy Spacek), Νικ Νόλτε (Nick Nolte) και ΛαΚίθ Στάνφιλντ (LaKeith Stanfield).

Την παραγωγή υπογράφουν οι Λόρενς, Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), Μόλι Σμιθ (Molly Smith), Αντρέα Κάλντεργουντ (Andrea Calderwood), Τζαστίν Τσιαρόκι (Justine Ciarrocchi), Θαντ Λάκινμπιλ (Thad Luckinbill) και Τρεντ Λάκινμπιλ (Trent Luckinbill).

Πόσο κόστισαν τα δικαιώματα για την ταινία

Το σενάριο έγραψαν η Ράμσεϊ και οι Έντα Γουόλς (Enda Walsh) και ‘Αλις Μπερτς (Alice Birch).

Η Mubi απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι 24 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της 78ης διοργάνωσης των Καννών, σύμφωνα με το Deadline.

Η πρεμιέρα της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 7 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Είκοσι χρόνια Αναλόγιο

Επιβεβαιώνει η Τζούλια Γκάρνερ ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα σε νέα ταινία

«John Candy: I Like Me»: Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του καναδού κωμικού – «Δεν φτιάχνουν πια τέτοιους ανθρώπους» (photos/video)