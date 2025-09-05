search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 23:22
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 22:27

Επιβεβαιώνει η Τζούλια Γκάρνερ ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα σε νέα ταινία

05.09.2025 22:27
Julia Garner

Η Τζούλια Γκάρνερ σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «W» επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί την Madonna στην επικείμενη βιογραφική ταινία και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να πω πολλά γι’ αυτό, αλλά ναι, είναι ένα έργο σε εξέλιξη».

Μάλιστα παραδέχτηκε ότι έχει πολλά αγαπημένα τραγούδια της «βασίλισσας της ποπ». «Έχω τόσα πολλά. Λατρεύω το “Borderline”, αυτό είναι ίσως το αγαπημένο μου», ανέφερε.

«Αγαπώ όλα τα τραγούδια της Madonna. Απλώς λατρεύω τη φωνή της στο “Papa Don’t Preach”. Έχω πολλά συναισθήματα για αυτό το τραγούδι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι επίσης στη λίστα της είναι τα τραγούδια Burning Up, Vogue και Ray of Light, ενώ τόνισε πως μεγάλωσε με το άλμπουμ Confessions on a Dance Floor.

Τον περασμένο μήνα, η πρωταγωνίστρια της ταινίας “Fantastic Four: First Steps”, καλεσμένη στο podcast SmartLess, δήλωσε ότι η βιογραφική ταινία «εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μίλησε επίσης για τη διαδικασία των ακροάσεων που πέρασε, σύμφωνα με το Deadline.

«Ήθελα απλώς να δω αν μπορούσα να το κάνω, γιατί δεν ήμουν επαγγελματίας χορεύτρια και έπρεπε να μάθω να χορεύω και μετά να χορέψω μπροστά της και να την πείσω ότι μπορώ να χορεύω, βασικά, και να τραγουδάω. Και να τραγουδάω μαζί της», θυμήθηκε η σταρ.

Επίσης εξήγησε ότι στην οντισιόν υιοθέτησε αυτό που θα έκανε η βασίλισσα της ποπ αν θα ήταν στη θέση της, δηλώνοντας με σιγουριά: «Σκέφτηκα: τι θα έκανε η Madonna; Θα σε έπειθε ότι αξίζει, ξέρεις, να βρίσκεται σε αυτό το δωμάτιο, και εγώ αυτό το υιοθέτησα. Ήμουν κάπως, “Μπορείς να το δεχτείς ή να το απορρίψεις, αλλά αν το απορρίψεις, αν φύγω, τότε είναι δικό σου το πρόβλημα”», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

«John Candy: I Like Me»: Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του καναδού κωμικού – «Δεν φτιάχνουν πια τέτοιους ανθρώπους» (photos/video)

David Bowie: Ανακαλύφθηκε το μυστικό τελευταίο project του, κλειδωμένο στο γραφείο του – Το «μιούζικαλ του 18ου αιώνα»

Ήταν όλοι εκεί! Συγκίνηση στη μεγάλη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «άδικο» το πρόστιμο της ΕΕ στην Google και απειλεί με τιμωρητικούς δασμούς

agio oros pyrosvestiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

nosokomeio elpis
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»

enstoloi
ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους οι ένστολοι με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα – Παρόντες οι γονείς του Λυγγερίδη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

pierrakakis deipno thess
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείπνο στο οικονομικό επιτελείο παρέθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Θεσσαλονίκη – Περισσότεροι από 35 βουλευτές της Β. Ελλάδας παρόντες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 23:20
trump 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «άδικο» το πρόστιμο της ΕΕ στην Google και απειλεί με τιμωρητικούς δασμούς

agio oros pyrosvestiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

nosokomeio elpis
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»

1 / 3