«John Candy: I Like Me»: Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του καναδού κωμικού – «Δεν φτιάχνουν πια τέτοιους ανθρώπους» (photos/video)

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Amazon Prime Video, το επίσημο trailer του ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», σε σκηνοθεσία Κόλιν Χανκς (Colin Hanks), το οποίο έκανε χθες την παγκόσμια πρεμιέρα του στην τελετή έναρξης του 50ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).

Ryan Reynolds και Colin Hanks

Η ταινία, σε παραγωγή του Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds) ξετυλίγει τη ζωή και την καριέρα του καναδού κωμικού Τζον Κάντι (John Candy), μέσα από νέες συνεντεύξεις με τους πιο στενούς του φίλους και συμπρωταγωνιστές.

«Είχαμε πολλές συζητήσεις σχετικά με το ποιο θα ήταν το ιδανικό μέρος για την πρεμιέρα αυτής της ταινίας και η αλήθεια είναι ότι η απάντηση βρίσκεται στους στίχους του αγαπημένου τραγουδιού του Τζον: “Ω, Καναδά, Πατρίδα μας και Μητρική Γη”», δήλωσε ο Χανκς, με το κοινό να ξεσπά σε επευφημίες.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει για πρώτη φορά αδημοσίευτα οικογενειακά βίντεο, προσωπικές στιγμές και μαρτυρίες συνεργατών, σκιαγραφώντας τη ζωή ενός από τα πιο λαμπερά αστέρια της γενιάς του, μπροστά και πίσω από την κάμερα. Πρόκειται για την ιστορία ενός γιου, συζύγου, πατέρα, φίλου και επαγγελματία που αφιέρωσε τη ζωή του στο να προσφέρει χαρά στο κοινό και στους δικούς του ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα πάλευε με προσωπικούς δαίμονες και τις πιέσεις της βιομηχανίας του θεάματος.

«Ο Τζον, μας άφησε το 1994. Ίσως να ήταν ο σπουδαιότερος, ο πιο όμορφος άνθρωπος, που δεν συνάντησα ποτέ και πραγματικά θα έδινα τα πάντα για να τον γνωρίσω. Είμαι εμμονικός μαζί του εδώ και πολύ καιρό, όπως ξέρουν πολλοί… δεν φτιάχνουν πια τέτοιους ανθρώπους», είπε ο Ρέινολντς επί σκηνής.

Οι Νταν Ακρόιντ (Dan Aykroyd), Κάθριν Ο’ Χάρα (Catherine O’Hara), Στιβ Μάρτιν (Steve Martin), Τομ Χανκς (Tom Hanks), Μάρτιν Σορτ (Martin Short), Γιουτζίν Λέβι (Eugene Levy) και Μακόλεϊ Κάλκιν (Macaulay Culkin) είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών που μιλούν για εκείνον, σύμφωνα με το Deadline.

Οι Σον Μ. Στιούαρτ (Sean M. Stuart), Τζορτζ Ντιούι (George Dewey), Σέιν Ριντ (Shane Reid), Τζόνι Παριζό (Johnny Pariseau), Γκλεν Ζίπερ (Glen Zipper) μοιράζονται επίσης την παραγωγή της ταινίας, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 10 Οκτωβρίου.

