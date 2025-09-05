search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 12:04
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 11:04

Η Drew Barrymore ονειρεύεται remake κλασικής ταινίας με τη Jennifer Aniston και τον Adam Sandler

05.09.2025 11:04
DrewBarrymore_aniston

Η Ντρου Μπάριμορ ανακοίνωσε στην εκπομπή της ότι θα ήθελε πολύ να ξαναγυρίσει την κλασική ταινία «Death Becomes Her» μαζί με τους πρώην συμπρωταγωνιστές της Άνταμ Σάντλερ και Τζένιφερ Άνιστον.

«Έχουμε σκεφτεί μερικές ιδέες» είπε στην εκπομπή της. «Για αστείο, λέμε ότι θα κάνουμε την ταινία “Three’s Company”, αλλά είμαι πραγματικά αισιόδοξη για το “Death Becomes Her”, ένα ριμέικ του φιλμ» πρόσθεσε.

Στην ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις του 1992 πρωταγωνιστούσαν η Μέριλ Στριπ, η Γκόλντι Χον, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι και ο Μπρους Γουίλις.

Η εμβληματική ταινία ακολουθεί τη Μαντλίν Άστον (Στριπ) και την Έλεν Σαρπ (Χον), οι οποίες εμπλέκονται σε μια μάχη μέχρι θανάτου για έναν άντρα, αφού έχουν πιει ένα μαγικό φίλτρο που τους χαρίζει αθανασία.

Η ταινία κέρδισε ένα Όσκαρ για τα οπτικά εφέ και έγινε μιούζικαλ που παρουσιάστηκε στο Μπρόντγουεϊ.

Αν και η Μπάριμορ δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε καμία ταινία από το τέλος της σειράς του Netflix «The Santa Clarita Diet» το 2019, η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός δήλωσε ότι θα επέστρεφε στη μεγάλη οθόνη αν της δινόταν η ευκαιρία να συνεργαστεί ξανά με τον Άνταμ Σάντλερ.

«Ο ίδιος άνθρωπος, ο Άνταμ Σάντλερ. Πάντα ο Άνταμ», είπε στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show». «Ο Άνταμ ξέρει ότι θέλω πραγματικά να συνεργαστώ μαζί του και με την Τζένιφερ Άνιστον. Και οι δύο το ξέρουν αυτό» σημείωσε.

Η νέα ταινία του Σάντλερ, «Jay Kelly», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ, έλαβε 10λεπτη επευφημία από το κοινό μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Διαβάστε επίσης:

Αυτό ήταν το «Τραγούδι του Καλοκαιριού» στο Ηνωμένο Βασίλειο (video)

Ήταν όλοι εκεί! Συγκίνηση στη μεγάλη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο (photos/videos)

Νέο ρεκόρ για το «Dynamite» των BTS

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aktor_logo
BUSINESS

AKTOR: Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA στο πρώτο εξάμηνο 2025

Pfeiffer_Russell
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο θρυλικός Kurt Russell μαζί με τη Michelle Pfeiffer στο «The Madison»

viasmos_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος μοίραζε βίντεο στα οποία έκανε σεξ με την αδελφή του

portugal new
ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με το τελεφερίκ – Γιατί δεν λειτούργησαν πέδηση και φρένα

odigos gynaika
ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινή παράβαση που κάνουμε όλοι – Σε όλη την Ευρώπη επιτρέπεται και στην Ελλάδα όχι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 12:04
aktor_logo
BUSINESS

AKTOR: Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA στο πρώτο εξάμηνο 2025

Pfeiffer_Russell
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο θρυλικός Kurt Russell μαζί με τη Michelle Pfeiffer στο «The Madison»

viasmos_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος μοίραζε βίντεο στα οποία έκανε σεξ με την αδελφή του

1 / 3